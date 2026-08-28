Acerca Mara Lezama cirugías especializadas gratuitas con el Método Ulzibat

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CANCÚN.- Una nueva jornada de cirugías gratuitas mediante el Método Ulzibat se llevó a cabo en el Hospital General “Jesús Kumate Rodríguez”, donde 42 pacientes fueron considerados candidatos para recibir este procedimiento especializado orientado a mejorar la movilidad y funcionalidad.

La gobernadora Mara Lezama Espinosa informó que previamente fueron valoradas 75 personas, en su mayoría niñas, niños, adolescentes y jóvenes, como parte de la estrategia coordinada entre el DIF Quintana Roo, la Secretaría de Salud, IMSS-Bienestar y la Fundación para el Desarrollo Comunitario MGAS, A.C.

De acuerdo con la mandataria, uno de los principales objetivos de la jornada es evitar que las familias tengan que trasladarse grandes distancias para acceder a este tipo de atención especializada.

Los beneficiarios provienen de Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, Cozumel, Tulum, Benito Juárez, Playa del Carmen, Puerto Morelos, José María Morelos y Lázaro Cárdenas.

La presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, destacó que la jornada es resultado de la colaboración entre instituciones estatales, especialistas del Instituto de Rehabilitación de Tula, Rusia, médicos nacionales y personal de salud de la entidad.

Mara Lezama agradeció también la participación de la Fundación MGAS y del director de IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, así como del personal médico, de enfermería y trabajo social involucrado en las intervenciones.

El secretario de Salud, Flavio Carlos Rosado, explicó que el Método Ulzibat es un procedimiento mínimamente invasivo que se realiza mediante microincisiones especializadas.

Detalló que esta técnica permite tratar la espasticidad, liberar contracturas musculares y ampliar el rango de movimiento de los pacientes, con el propósito de favorecer su funcionalidad y calidad de vida.

En la visita también participaron Mari Rouss Villegas Balmori, presidenta y fundadora de la Fundación para el Desarrollo Comunitario MGAS, A.C.; Jediael Matos Villanueva, subdirector general de Salud y Atención a Personas con Discapacidad del Sistema DIF Quintana Roo, y Moisés Alejandro Toledo Pensamiento, coordinador estatal del IMSS-Bienestar.