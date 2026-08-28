Dinero recuperado del caso García Luna será destinado a escuelas de la Montaña de Guerrero: Sheinbaum

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que alrededor de 5 millones de dólares recuperados en el caso relacionado con Genaro García Luna y la familia Weinberg serán destinados a escuelas ubicadas en comunidades de alta marginación de la Montaña de Guerrero.

Durante su conferencia de este 28 de agosto en Palacio Nacional, la mandataria explicó que los recursos equivalen aproximadamente a 100 millones de pesos y serán canalizados al mejoramiento de planteles educativos de esa región.

“Nuestro objetivo es que este recurso sea dedicado a escuelas de la Montaña de Guerrero, son alrededor de 100 millones de pesos que van a ser dedicados a zonas de alta marginación”, señaló.

Sheinbaum afirmó que el Gobierno federal continuará dando a conocer las operaciones detectadas alrededor del exsecretario de Seguridad Pública durante la administración de Felipe Calderón, actualmente preso en Estados Unidos.

En la misma conferencia, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Omar Reyes, presentó una cronología de las investigaciones y acciones emprendidas para recuperar activos vinculados con el caso García Luna.

De acuerdo con la información presentada, entre 2008 y 2018 se configuró un esquema que involucró contratos entre el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) y empresas vinculadas por 403 millones 937 mil 741 dólares.

Las investigaciones señalan una presunta simulación de servicios, la participación coordinada de servidores públicos y particulares y la utilización de empresas fachada, entre ellas NUNVAV, INC.

La UIF presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en diciembre de 2019 y posteriormente, en septiembre de 2021, promovió una demanda civil en Florida. Las investigaciones incluyeron la identificación de movimientos financieros atípicos y la coordinación con la FGR, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Para 2023 se habían tramitado órdenes de aprehensión contra 61 personas y ejecutado 17 detenciones relevantes, además del inicio de audiencias para la formulación de imputaciones.

Posteriormente, en noviembre de 2025 se presentó una nueva demanda civil en Florida, respaldada por mecanismos de asistencia jurídica internacional en Panamá, España, Estados Unidos y El Salvador.

Según la información expuesta por Reyes, durante 2026 se alcanzaron sentencias definitivas en Florida relacionadas con el caso Weinberg, por un monto aproximado de 578.5 millones de dólares.

El funcionario explicó que el análisis financiero permitió reconstruir la red presuntamente utilizada para desviar, triangular y movilizar recursos. Indicó que entre 2015 y 2017 García Luna habría fondeado el conglomerado de empresas con más de 305 millones de pesos y 27.8 millones de dólares.

Mientras continúan las acciones para recuperar activos relacionados con el caso, Sheinbaum adelantó que los aproximadamente 5 millones de dólares recuperados que estarán disponibles para el Gobierno mexicano tendrán como destino escuelas de una de las regiones con mayores niveles de marginación de Guerrero.