Aclara Sheinbaum límites de la cooperación en seguridad con Estados Unidos

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que existan operaciones conjuntas en territorio mexicano entre fuerzas de seguridad de México y agentes de Estados Unidos para la detención de presuntos integrantes del crimen organizado.

La mandataria precisó que la cooperación bilateral en materia de seguridad se limita exclusivamente al intercambio de información, y descartó cualquier participación operativa de agencias extranjeras en el país.

“No hay operaciones conjuntas, no hay. Si acaso, hay información que se da por parte de una agencia de los Estados Unidos”, afirmó la presidenta, al subrayar que no existen acciones compartidas en campo con personal estadounidense.

Asimismo, Sheinbaum negó que se haya registrado un incremento en el número de agentes de Estados Unidos con permisos para operar en México. Explicó que únicamente se realizan renovaciones administrativas cuando algún agente es sustituido, sin que ello implique un aumento en la presencia extranjera.

La mandataria desmintió versiones que han circulado recientemente sobre una presencia histórica sin precedentes de agentes estadounidenses en el país, y reiteró que dichas afirmaciones no corresponden a la realidad.