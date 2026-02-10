Descarta Fiscalía protesta social en bloqueos de Bacalar

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- Los bloqueos registrados recientemente en la carretera federal 307, en el tramo Chetumal–Felipe Carrillo Puerto, fueron encabezados por un grupo de personas de la localidad de Limones, municipio de Bacalar, como reacción a operativos de seguridad realizados en la zona, informó el fiscal general de Quintana Roo, Raciel López Salazar.

El fiscal señaló que las movilizaciones no fueron realizadas por la población en general, sino por familiares y personas cercanas a integrantes de grupos delictivos, quienes buscaron frenar las acciones de las autoridades.

López Salazar aseguró que los operativos continuarán en la región, en coordinación con el grupo interinstitucional, con el objetivo de ubicar y detener a generadores de violencia. Subrayó que no se permitirá que la delincuencia utilice a familiares o conocidos para afectar la libre circulación y la actividad económica.

Indicó que la ciudadanía trabajadora y honesta de la comunidad de Limones no participó en los bloqueos. El cierre carretero ocurrió luego de la ejecución de 15 cateos, en los que se aseguraron drogas, vehículos e inmuebles, además de la detención de ocho personas presuntamente vinculadas a actividades ilícitas.

Tras los disturbios, se desplegó un operativo interinstitucional que permitió restablecer el tránsito en la vía federal.

Derivado de estas acciones, fueron detenidas 20 personas, aseguradas siete motocicletas y una camioneta, y se iniciaron carpetas de investigación por ataques a las vías generales de comunicación, resistencia de particulares, extorsión y lesiones. Durante los hechos, un elemento de la Policía de Investigación resultó lesionado, con fractura.

El fiscal precisó que, al tratarse de una vía federal, se dará vista a la Fiscalía General de la República, que abrirá la carpeta de investigación correspondiente. Reiteró que los operativos de seguridad se mantendrán en la zona sur del estado para garantizar el orden, la libre circulación y la tranquilidad de la población.