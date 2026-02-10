Estados Unidos intercepta petrolero Aquila II por violar bloqueo en el Caribe

Comparte esta Noticia

WASHINGTON.- El gobierno de Estados Unidos anunció que sus fuerzas militares interceptaron y abordaron el petrolero Aquila II en el océano Índico, después de una búsqueda que comenzó en el mar Caribe, informó el Departamento de Defensa estadounidense.

Según el comunicado oficial, la acción se realizó tras determinar que el buque operaba en violación de las restricciones impuestas por Washington a embarcaciones sancionadas, conocidas como la “cuarentena de buques sancionados en el Caribe”, parte de una política diseñada para impedir transferencias de crudo vinculadas a Venezuela y Cuba.

Las fuerzas militares estadounidenses llevaron a cabo lo que denominaron un derecho de visita e interdicción marítima, abordando la nave sin incidentes mientras se encontraba en aguas del océano Índico. El gobierno declaró que rastreó al Aquila II desde el Caribe hasta ese punto tras la persecución iniciada por su incumplimiento de las limitaciones impuestas.

El buque, que ha sido sancionado por Washington por su presunta participación en el transporte de petróleo en redes no autorizadas, fue rastreado “porque operaba en desafío a la cuarentena”, según la publicación del Departamento de Defensa en la red social X. Las autoridades militares destacaron que la acción forma parte de su esfuerzo por hacer valer el bloqueo y evitar el traslado de crudo fuera de los canales autorizados por Estados Unidos.

Desde diciembre de 2025, Estados Unidos ha intensificado estas medidas, imponiendo una cuarentena marítima sobre petroleros sancionados que entran o salen de Venezuela dentro de la denominada “Operation Lanza del Sur”, en la que ya se han abordado o incautado varios buques en cumplimiento de esas restricciones.

El objetivo declarado de Washington es impedir que se comercialice petróleo venezolano fuera de los límites establecidos por sus sanciones y cortar ingresos a redes consideradas aliadas de países como Rusia, Irán o Cuba —naciones afectadas por las mismas políticas de presión económica en la región.