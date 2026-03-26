Senado autoriza ingreso de militares de EU para seguridad del Mundial 2026

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CIUDAD DE MÉXICO.- Con el objetivo de reforzar la seguridad rumbo al Mundial 2026, el Senado de la República autorizó el ingreso a México de 35 elementos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, quienes participarán en labores de adiestramiento junto a personal de la Secretaría de Marina.

La medida forma parte de los preparativos para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que México organizará de manera conjunta con Estados Unidos y Canadá.

El dictamen aprobado otorga permiso al Ejecutivo federal para permitir la entrada del contingente militar extranjero, que participará en el ejercicio denominado SOF-32 “Adiestramiento en preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y Ejercicio VITAL ARCHER”.

La votación en el Pleno registró un amplio respaldo, con 110 votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones. Tras su aval en lo general y en lo particular, el decreto fue turnado al Ejecutivo para su promulgación.

El despliegue contempla la participación de 35 elementos estadounidenses que trabajarán de manera conjunta con fuerzas mexicanas en actividades de capacitación. Los ejercicios se desarrollarán del 3 de abril al 1 de mayo en instalaciones estratégicas, como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Aeropuerto Internacional de Toluca y espacios de la Secretaría de Marina.

De acuerdo con el documento, el propósito es fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles contingencias durante el torneo, especialmente en la protección de infraestructura crítica y la seguridad en eventos de gran escala.

El programa incluye prácticas de adiestramiento táctico y coordinación interinstitucional, con simulaciones enfocadas en escenarios de riesgo en aeropuertos, puertos e instalaciones estratégicas.

El contingente está integrado por miembros del Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos, elementos de los Navy SEAL, especialistas en desactivación de explosivos y personal de la Agencia de Reducción de Amenazas de Defensa.

Con estas acciones, se busca mejorar la interoperabilidad entre las fuerzas de ambos países y establecer protocolos conjuntos frente a posibles amenazas, en un contexto donde se espera la llegada de miles de visitantes internacionales.