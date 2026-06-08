Activan Plan DN-III-E en Chiapas, Oaxaca y Guerrero ante lluvias y ciclones

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OAXACA.- Ante las condiciones generadas por la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2026, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) activó la fase preventiva del Plan DN-III-E en los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, con el objetivo de reducir riesgos y atender posibles emergencias derivadas de fenómenos meteorológicos.

La dependencia informó que más de 33 mil 500 elementos del Ejército Mexicano, Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional se mantienen en situación de alerta, respaldados por vehículos, maquinaria y equipo especializado para responder de manera oportuna ante cualquier contingencia.

Como parte de las acciones preventivas, el personal militar participa en reuniones de coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno, realiza recorridos de vigilancia en zonas identificadas como de riesgo y mantiene el monitoreo constante de ríos y cuerpos de agua. Además, se llevan a cabo labores de despeje en vialidades estratégicas como la Autopista del Sol, en Guerrero, y la carretera Oaxaca–Tehuantepec.

Sedena destacó que también se encuentra preparada la Fuerza de Apoyo para Casos de Desastres, integrada por nueve unidades de maquinaria pesada y cinco aeronaves de ala rotativa de la Fuerza Aérea Mexicana, destinadas al traslado de personas, víveres e insumos en caso de ser necesario.

La capacidad de respuesta incluye una cocina comunitaria y una tortilladora capaces de producir hasta 2 mil 500 raciones calientes al día, así como una planta potabilizadora con capacidad para distribuir mil litros de agua diariamente.

De manera adicional, más de mil 300 elementos de la Fuerza de Apoyo para Casos de Desastres permanecen en alerta en el Valle de México. En tanto, el Centro Estratégico Militar de Acopio ubicado en la Base Aérea Militar de Santa Lucía mantiene disponibles 8 mil 798 despensas, 14 mil 840 canastas alimentarias, 25 mil 308 litros de agua embotellada y 15 mil 448 paquetes de enseres para su distribución en caso de emergencia.

Las autoridades federales señalaron que continuarán con el seguimiento permanente de las condiciones meteorológicas para fortalecer las acciones de prevención y protección a la población.