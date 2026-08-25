Cerrarán tres meses acceso a Punta Esmeralda por obras de rehabilitación

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PLAYA DEL CARMEN.- El acceso principal a la playa Punta Esmeralda permanecerá cerrado durante aproximadamente tres meses debido a trabajos de rehabilitación que comenzarán a principios de septiembre y requerirán una inversión cercana a los 23 millones de pesos.

Dorys Aké Sierra, secretaria de Infraestructura y Obras Públicas de Playa del Carmen, informó que la intervención contempla la renovación integral del camino de acceso, actualmente deteriorado por el tránsito constante de vehículos y maquinaria pesada.

Las obras incluirán la colocación de adocreto diseñado para soportar cargas pesadas, debido a que por esta vía circulan camiones y maquinaria utilizados principalmente durante las labores de retiro de sargazo.

También se construirá una zona peatonal, se rehabilitarán y darán mantenimiento a los baños y se instalarán pasamanos para facilitar el desplazamiento de personas con discapacidad.

“Las cosas que se van a estar haciendo es poner adocreto, todo el camino se va a rehabilitar, se va a poner la zona peatonal para que la gente pueda caminar, se va a rehabilitar y dar mantenimiento a los baños”, explicó la funcionaria.

Aké Sierra señaló que la rehabilitación del acceso concentrará buena parte de los trabajos debido al deterioro que actualmente presenta.

Durante el periodo de obras, el acceso principal permanecerá completamente cerrado. Las personas que quieran ingresar a Punta Esmeralda deberán utilizar como alternativa el paso ubicado sobre la calle 88, aproximadamente 500 metros del sitio intervenido.

Los trabajos comenzarán a principios de septiembre y abarcarán octubre y noviembre, con la intención de que estén concluidos antes del inicio de la temporada alta de fin de año.

“Iniciamos empezando septiembre, viene octubre, noviembre (…) y a mediados de diciembre cuando inicia la temporada alta debe de estar totalmente concluida”, indicó Aké Sierra.

Punta Esmeralda es una de las playas con mayor afluencia de habitantes locales en Playa del Carmen y cuenta entre sus atractivos naturales con un cenote y una zona de manglar, además de ostentar el distintivo internacional Blue Flag.

Una vez concluidos los trabajos, el acceso será reabierto para residentes y turistas con infraestructura renovada y mejores condiciones para peatones y personas con discapacidad.