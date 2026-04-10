Acusan al CJNG de ayudar a escapar al exgobernador Silvano Aureoles

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MORELIA.- El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, afirmó que integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) habrían colaborado en la fuga del exgobernador Silvano Aureoles Conejo, quien enfrenta diversas órdenes de aprehensión por delitos graves.

De acuerdo con el funcionario, las investigaciones señalan que, tras un operativo realizado los días 1 y 2 de marzo de 2025 en el estado de Jalisco, el exmandatario logró evadir a las autoridades con apoyo de este grupo delictivo, que presuntamente facilitó su traslado hacia el norte del país e incluso fuera del territorio nacional.

Torres Piña indicó que Aureoles había sido localizado en Jalisco, pero logró escapar del despliegue operativo implementado por la fiscalía estatal.

Por su parte, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que solicitó a la Fiscalía General de la República gestionar la colaboración de Interpol y de autoridades de otros países para localizar al exmandatario.

El mandatario estatal señaló que existen indicios de que Aureoles podría encontrarse fuera de México, por lo que se busca la emisión de una ficha roja para su búsqueda internacional.

Silvano Aureoles, quien gobernó Michoacán de 2014 a 2021 por el Partido de la Revolución Democrática, enfrenta una orden de aprehensión federal por el presunto desvío de 3 mil 600 millones de pesos relacionados con la construcción de cuarteles de la Policía Michoacán, actualmente Guardia Civil.

Por este caso han sido detenidos varios exfuncionarios de su administración, entre ellos Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas; Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad; Mario Delgado Murillo, exdelegado administrativo, y Elizabeth Villegas Pineda, exfuncionaria de la Secretaría de Seguridad Pública.

Además, un juez estatal giró una segunda orden de aprehensión contra el exgobernador por los delitos de homicidio calificado, tortura y abuso de autoridad, relacionados con la presunta ejecución extrajudicial de cuatro indígenas purépechas en 2017, durante un operativo en la comunidad de Arantepacua, en el municipio de Nahuatzen.

Según las investigaciones, elementos de la Policía Michoacán habrían intervenido para recuperar vehículos retenidos en el contexto de un conflicto agrario entre comunidades, lo que derivó en los hechos violentos.

Por este caso también cuenta con orden de captura el exsecretario de Seguridad Pública estatal, Juan Bernardo Corona Martínez, así como otros 14 exfuncionarios y elementos de corporaciones de seguridad.