Quintana Roo lidera crecimiento industrial en México con alza de 19.8%

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CANCÚN.- Quintana Roo se colocó como la entidad con mayor crecimiento en la actividad industrial del país durante diciembre de 2025, al registrar un incremento mensual de 19.8 por ciento, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

De acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF), el estado superó al resto de las entidades en dinamismo económico dentro del sector, consolidándose como el de mejor desempeño en el periodo.

Este resultado refleja el fortalecimiento de sectores clave, así como la implementación de estrategias orientadas a diversificar la economía estatal y fomentar un crecimiento sostenido.

El gobierno estatal ha impulsado políticas públicas enfocadas en ampliar la base productiva, mejorar la infraestructura y generar condiciones que incentiven la inversión y la generación de empleos.

Asimismo, se destacó la coordinación con el gobierno federal, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como la participación del sector privado, factores que han contribuido a acelerar el ritmo de crecimiento económico en la entidad.

El reporte también evidencia la confianza del empresariado en Quintana Roo, particularmente en sectores relacionados con la construcción, la infraestructura y los servicios vinculados, donde se ha observado una tendencia positiva en la apertura y consolidación de proyectos.

El IMAIEF es un indicador de corto plazo que permite medir el comportamiento de la actividad industrial en las entidades federativas, considerando rubros como la construcción, la minería, la generación de energía eléctrica y las industrias manufactureras.