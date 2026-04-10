Sheinbaum confirma visita exprés a Barcelona para cumbre progresista

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que la próxima semana realizará un viaje a Barcelona para participar en una reunión internacional de gobiernos progresistas.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria precisó que su asistencia está programada para el 18 de abril y que se tratará de una visita breve, con salida un día antes y regreso inmediato tras su participación.

Explicó que este encuentro surge de una iniciativa impulsada por el expresidente de Chile, Gabriel Boric, quien convocó a líderes con afinidades ideológicas progresistas. Sheinbaum recordó que anteriormente había sido invitada a una reunión similar, pero no pudo acudir.

De acuerdo con lo informado, se prevé la asistencia de diversos mandatarios, entre ellos el presidente de Colombia, Gustavo Petro; el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez; así como el mandatario de Uruguay, Yamandú Orsi.

Aunque no se precisó el nombre oficial del evento, en esas fechas está contemplada en Barcelona una reunión de la Movilización Progresista Global, una plataforma que busca articular propuestas frente a corrientes conservadoras, con énfasis en la defensa de la democracia, la justicia social y la cooperación internacional.

La presidenta reiteró que su agenda será ajustada para cumplir con su participación en el encuentro sin afectar sus actividades en el país.