Sheinbaum nombra a Encinas como representante de México ante la OEA

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo nombró a Alejandro Encinas Rodríguez como embajador de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington, Estados Unidos.

El oficio fue enviado al Senado de la República, donde la Comisión de Relaciones Exteriores, presidida por Alejandro Murat Hinojosa (Morena), discutirá este martes a las 17:00 horas la ratificación del nombramiento. Morena y sus aliados cuentan con mayoría en esta comisión, por lo que se prevé una aprobación que permitiría llevar el tema al pleno senatorial el miércoles.

Encinas, quien actualmente funge como titular de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana (Metrópolis), sería designado como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario y representante permanente de México ante la OEA.

En la misma sesión también se votarán los nombramientos de:

Carlos Eugenio García de Alba Zepeda, propuesto como embajador de México en Brasil.

Laura Elena Carrillo Cabilla, propuesta como embajadora ante las agencias de la ONU en Roma (FAO, PMA y FIDA).