Adelantan fin de clases en Quintana Roo mediante “trampa” de la SEQ y el SNTE; alumnos saldrán el 26 de junio

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Por Francisco Hernández

CHETUMAL.- La Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) realizó acuerdos con la Sección 25 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para adelantar el fin de las clases en las escuelas de nivel básico al 26 de junio, 20 días antes del final oficial del ciclo escolar, que es el 15 de julio según el calendario ratificado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) tras las polémicas del mes pasado.

La “trampa” creada por la SEQ y el SNTE para incumplir el ciclo escolar fue poner de pretexto la realización de los Juegos Deportivos Magisteriales del 29 de junio al 10 de julio, por lo que las actividades escolares presenciales con los alumnos se acabarán el 26 de junio.

Estos acuerdos “bajo el agua” entre la autoridad educativa del gobierno de Quintana Roo, encabezada por la secretaria Elda Xix Euán, y el sindicato magisterial mayoritario, encabezada por el secretario general José Arimael Salas Alcocer, fueron revelados mediante un oficio firmado por el coordinador general de Educación Básica de la SEQ, Lorenzo Olivera González, en el que instruyó el cambio de fechas y de actividades, pues no existe un anuncio oficial del adelanto del fin del ciclo escolar.

En el oficio dirigido a jefas y jefes de sector, supervisoras y supervisores, así como directores y directoras de planteles, se dieron a conocer las nuevas directrices, que ordena el cambio de actividad para los maestros y maestras del 29 de junio al 10 de julio, para que ya no den clases.

En cambio, en ese período el personal docente realizará los Juegos Deportivos, Actividades Culturales y Artísticas Estatales de los Trabajadores de la Educación, del 29 de junio al 5 de julio en su etapa municipal y del 8 al 10 de julio en su etapa estatal.

Por ese motivo, se ordena terminar entre el 22 y 26 de junio las actividades escolares con los alumnos y las alumnas, realizando entre esas fechas “sus ceremonias de fin de ciclo escolar” en los planteles.

“Para ello se instruye a las estructuras evitar gastos onerosos que lesionen la economía familiar, especialmente en lo que respecta a la realización del baile tradicional, siempre procurando realizar eventos austeros y con la invitación abierta a todos los estudiantes de los centros escolares, la no participación en este tipo de eventos de ninguna manera será condicionante para la entrega de la documentación”, dice la instrucción.

El oficio también indica que antes del 29 de junio se deberán concluir los trabajos de los Consejos Escolares de Participación Social y registrarse la información correspondiente en las plataformas oficiales.

El calendario modificado tambien pone como plazo el 8 de julio para que los docentes entreguen expedientes, portafolios y demás documentación de cierre del ciclo escolar, mientras que los directores contarán hasta el 10 de julio para remitir los informes a las supervisiones escolares y garantizar el resguardo del equipo tecnológico y materiales de valor en los planteles.

En los primeros 15 días de julio no habrá, por lo tanto, actividades escolares para los estudiantes, sino sólo actividades administrativas para docentes, que del 8 al 14 de julio deberán entregar documentación escolar a sus alumnos, con la obligación de hacerlo en horario escolar y en las instalaciones de sus planteles educativos, no fuera de ellos.

“Asimismo, se informa que el ciclo escolar 2025-2026 concluirá oficialmente el día 15 de julio de 2026”, dice todavía el oficio que adelantó el final de las clases, para mantener la simulación que cumplirán con el calendario escolar.