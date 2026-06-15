Inician en Chetumal las pruebas en ruta de los camiones eléctricos “Taruk”

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CHETUMAL.- Con el objetivo de consolidar un modelo de transporte público que cumpla con estrictos estándares de seguridad, confiabilidad y sustentabilidad, el Gobierno del Estado de Quintana Roo, a través del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo), puso en marcha de manera formal las pruebas operativas de las nuevas unidades 100 por ciento eléctricas “Taruk”. Este proyecto se inscribe dentro de las estrategias del Sistema de Movilidad del Bienestar Quintanarroense (MOBI), marcando una pauta en la modernización del transporte en la capital del estado.

El titular del Imoveqroo, Rafael Hernández Kotasek, enfatizó que garantizar la seguridad de los usuarios representa una prioridad institucional ineludible. Explicó que, bajo lineamientos internacionales de movilidad urbana, resulta imperativo demostrar científicamente que los vehículos son aptos para operar de manera óptima bajo las condiciones geográficas, viales y climáticas reales de Chetumal antes de abrir el servicio al público general.

Las unidades de la flota Taruk destacan por ser de manufactura 100 por ciento mexicana. Cuentan con un motor totalmente eléctrico y están equipadas con tecnología de punta diseñada para el confort de los pasajeros: aire acondicionado de alta capacidad, puertos de carga USB, racks frontales para bicicletas y un sistema integral de accesibilidad universal que incorpora rampas mecánicas para sillas de ruedas, señalética Braille y piso podotáctil para personas con debilidad visual, con una capacidad total para albergar a 60 usuarios por viaje.

Circuito técnico para evaluar el rendimiento local

El programa de evaluación técnica fue diseñado minuciosamente para medir el comportamiento de los autobuses ante factores críticos de la capital, dividiéndose en los siguientes rubros:

Resistencia mecánica: Desempeño y fatiga del sistema de frenos, dirección asistida y suspensión frente a baches, topes y pendientes pronunciadas.

Desempeño y fatiga del sistema de frenos, dirección asistida y suspensión frente a baches, topes y pendientes pronunciadas. Eficiencia energética: Medición de la autonomía de la batería de litio y el rendimiento de la carga en escenarios de calor extremo ecorregional y uso continuo del aire acondicionado.

Medición de la autonomía de la batería de litio y el rendimiento de la carga en escenarios de calor extremo ecorregional y uso continuo del aire acondicionado. Maniobrabilidad: Verificación física de giros y radio de giro en calles angostas con tráfico real y paradas programadas.

Verificación física de giros y radio de giro en calles angostas con tráfico real y paradas programadas. Sistemas tecnológicos: Validación de conectividad de los dispositivos GPS, cámaras de videovigilancia internas y sistemas de monitoreo telemático en tiempo real.

Cronograma de la Etapa 3 y capacitación a choferes

Tras haber superado de forma satisfactoria las fases previas de revisión documental e inspección física de las estructuras, el proceso avanzó este lunes 15 de junio a la Etapa 3, correspondiente a las pruebas en ruta sin pasajeros.

Para esta fase se determinó una dinámica que contempla la evaluación de una unidad diferente cada día para diversificar la recolección de datos estadísticos. Los camiones realizarán cuatro vueltas diarias durante las denominadas “horas valle” (dos salidas matutinas y dos vespertinas), cubriendo en cada circuito una distancia exacta de 18.82 kilómetros de recorrido urbano.

De forma paralela, el Imoveqroo confirmó que del 12 al 14 de junio se impartieron intensas sesiones teórico-prácticas de capacitación dirigidas a los operadores de transporte público de la capital. Esta rigurosa preparación técnica busca que los choferes no solo dominen los sistemas de electromovilidad de la flota Tarúk, sino que adopten protocolos avanzados de conducción eficiente y seguridad vial.

Finalmente, las autoridades estatales reiteraron que, bajo la visión del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, estas acciones técnicas reafirman el compromiso de garantizar el derecho constitucional a una movilidad digna, sustentable y eficiente, asegurando que la modernización del transporte en Chetumal esté respaldada por rigurosa evidencia científica.