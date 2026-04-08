Advierte la Canaco que comercio en Chetumal opera al 40%; prepara plan estratégico

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CHETUMAL.- La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) Chetumal-Tulum anunció la elaboración de un plan estratégico para contener el cierre de empresas y la pérdida de empleos en la capital del estado, problemática que se ha agudizado por el crecimiento del comercio informal, informó su presidenta, Adrienne Díaz Villanueva.

La dirigente empresarial advirtió que el comercio formal en Chetumal apenas opera al 40 por ciento de su capacidad, reflejo de una situación crítica que impacta a distintos sectores productivos. Entre los más golpeados se encuentran los restaurantes, que reportan una caída de hasta el 50 por ciento en sus operaciones, principalmente por el incremento en la venta de alimentos a través de redes sociales.

Otro de los sectores afectados es el de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMES), que enfrentan un escenario adverso: alrededor del 25 por ciento de estos negocios han cerrado sus puertas tan solo en el primer trimestre del año.

Díaz Villanueva explicó que el plan estratégico se construye en coordinación con la Concanaco Servytur a nivel nacional, con el propósito de implementar medidas concretas que permitan contrarrestar los efectos de la actual carga tributaria y generar condiciones más equitativas para los negocios formales frente al comercio informal.

La líder empresarial subrayó que fortalecer el comercio establecido es fundamental para evitar la desaparición de más fuentes de empleo en la ciudad, por lo que hizo un llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a sumar esfuerzos y diseñar políticas públicas que impulsen la formalidad, incentiven la competitividad y garanticen la estabilidad económica en la región.