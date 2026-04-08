Descarta SICT nuevos proyectos de obra en sur del estado

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CHETUMAL.- La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) descartó la ejecución de nuevos proyectos de obra en la zona sur de Quintana Roo, al precisar que las únicas intervenciones en curso corresponden a la reconstrucción del puente del Río Hondo —que presentó fallas estructurales— y a la rehabilitación del camino Ramal a Javier Rojo Gómez, informó el delegado federal en la entidad, Guido Mendiburu Solís.

En relación con el puente del Río Hondo, el funcionario detalló que los trabajos de reconstrucción ya se encuentran en marcha y se prevé que se extiendan durante todo 2026. La obra contempla una inversión aproximada de 73 millones de pesos y consiste en el retiro total de la estructura existente —calificada como “fierro viejo”— para sustituirla por una nueva.

“Estamos desmantelando los alrededores para desmantelar la estructura y poder reponerla por una nueva. El puente tenia fallas estructurales por eso no se permitían vehículos pesados sino puro vehículo ligero, incluso durante un tiempo solo se permita el tránsito peatonal”, abundó.

Mendiburu Solís explicó que la red carretera federal en Quintana Roo supera los 900 kilómetros, donde actualmente se ejecutan labores de conservación rutinaria, como bacheo, deshierbe y limpieza de sistemas de drenaje, entre otras acciones. No obstante, subrayó que para este año no se tienen contemplados proyectos de infraestructura nueva.

Reiteró que la única obra considerada como nueva es la rehabilitación del camino Ramal a Javier Rojo Gómez, la cual cuenta con una inversión cercana a los 100 millones de pesos provenientes de recursos federales.