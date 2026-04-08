Mara Lezama inaugura los “Caminos Ancestrales” entre arte, identidad y orgullo maya

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FELIPE CARRILLO PUERTO.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa y la presidenta municipal Mary Hernández encabezaron la inauguración de la primera etapa del proyecto Senderos Seguros “Caminos Ancestrales”, una intervención urbana que, además de mejorar la imagen de la ciudad, fortalece la identidad histórica y el sentido de pertenencia de la comunidad.

La ceremonia se llevó a cabo en la avenida Juárez con calle 63, frente al Parque de las Madres, donde se entregaron a la ciudadanía siete calles —a lo largo de un kilómetro— intervenidas con murales que reflejan el talento de artistas locales y plasman la esencia de la cultura maya.

Durante el acto, la gobernadora destacó que esta obra forma parte de la visión de un “gobierno diferente”, alineado con la Cuarta Transformación y respaldado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien impulsa el programa Senderos Seguros y ha posicionado a Maya Ka´an y al municipio como eje del turismo comunitario.

“Hoy hablamos de un Carrillo Puerto que está en las ferias internacionales, con más parques, con sus escuelas con domos, con un teatro, con un museo renovado, con su Universidad, con la Puerta al Mar tan ansiada y que estamos por abrir”, expresó la Gobernadora, al invitar a la ciudadanía a continuar construyendo el segundo piso de la Cuarta Transformación.

Por su parte, la alcaldesa Mary Hernández explicó que “Caminos Ancestrales” integra colores y temáticas que destacan el talento de artistas locales como Julio César Yam Nah, Omar Alejandro Palomo Sulub, Rubén Alberto Morales Xool y José Armando Jiménez Santos, quienes retratan tradiciones, biodiversidad e historia de la región.

Asimismo, reconoció la labor de Juan Jesús Andrade López, promotor del arte y la identidad cultural, e Imer Omar Uh Castillo, quien aporta una visión contemporánea y crítica de la cultura maya a través de los murales.

La paleta cromática del proyecto no es casual: el verde representa a Sian Ka´an, los ecosistemas acuáticos, los arrecifes de coral y el turismo comunitario, mientras que el rojo simboliza la cultura y la historia. En los murales se evocan elementos como los cruzoob, Tihosuco, los caudillos y la historia de la Santa Cruz y del chicle.

También se rinde homenaje a las mujeres que han marcado la historia —como Rita Cetina, Elvia Carrillo Puerto, Rosa Torres, Felipa y María Uicab— junto con representaciones colectivas de parteras, curanderas, sacerdotisas y guerreras, así como bordadoras, artesanas y leyendas como la Xtabay. Incluso, uno de los murales retrata a Pedro Infante junto a su amigo Ruperto Prado.

Las autoridades informaron que, tras esta primera etapa, se desarrollará una segunda fase con la participación activa de la comunidad, especialmente de artistas, así como de traductores para señalética en lengua maya, español e inglés, además de arquitectos involucrados en el proyecto.

El evento concluyó con el corte de listón encabezado por Mara Lezama, la presidenta honoraria del DIF Quintana Roo, Verónica Lezama, y Mary Hernández, acompañadas de artistas, invitados y niñas y niños mayas.

La inauguración se realizó frente al mural dedicado a maestros muralistas, obra de Imer Uh y Rusel Castillo, que incluye los retratos de José Antonio Corona, Marcelo Jiménez, Jorge Enrique Palomo, Juan Cimá Barzón, Néstor Balam Coh, Mario Chan Collí y Manuel Novelo.