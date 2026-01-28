Advierte Trump que flota de EU enviada a Irán está lista para actuar como en Venezuela

Comparte esta Noticia

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este miércoles que la flota naval enviada a Irán está lista para cumplir su misión “con rapidez y violencia”, en un mensaje en el que comparó el despliegue militar con operaciones previas realizadas por su gobierno, como en Venezuela.

A través de una publicación en la red social Truth Social, el mandatario afirmó que la flota estadounidense está “lista, dispuesta y capacitada” para actuar de forma inmediata y, de ser necesario, de manera violenta. No obstante, dijo esperar que Irán acceda “pronto” a sentarse a la mesa de negociaciones para alcanzar un acuerdo “justo y equitativo” que excluya cualquier posibilidad de desarrollo de armas nucleares.

“El tiempo se acaba, ¡es realmente esencial! Como ya le dije a Irán una vez, ¡LLEGUEN A UN ACUERDO! No lo hicieron y se produjo la Operación Martillo de Medianoche”, escribió Trump, en referencia al ataque estadounidense durante la llamada guerra de los doce días, iniciada por Israel contra Irán en junio de 2025.

El presidente republicano sostuvo que ese conflicto dejó “una gran destrucción para Irán” y advirtió que una nueva ofensiva sería “mucho peor”, por lo que llamó al gobierno iraní a evitar que la situación vuelva a escalar.

El mensaje se difundió luego de que una flota de la Armada de Estados Unidos arribara a Oriente Medio, tras la orden de Trump de movilizar fuerzas navales hacia Irán a raíz de las protestas registradas en ese país desde finales de diciembre de 2025.

Las manifestaciones, particularmente las ocurridas los días 8 y 9 de enero, fueron reprimidas de manera violenta por el régimen de la República Islámica, aunque actualmente no se reportan protestas de gran magnitud.

Trump afirmó que el contingente naval, encabezado por el portaaviones nuclear Abraham Lincoln, avanza hacia Irán con “rapidez”, “determinación” y “entusiasmo”, y aseguró que se trata de un despliegue incluso mayor al enviado a Venezuela en la operación que derivó en la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, a principios de enero.

Por su parte, el gobierno iraní declaró este miércoles que considera más probable una confrontación militar que una negociación con Estados Unidos, en medio del aumento de tensiones provocado por el envío de la flota estadounidense a la región.

Irán advierte que está listo para el diálogo con Estados Unidos, basado en el respeto mutuo y los intereses comunes, pero ha insistido en que si es atacado “se defenderá y responderá como nunca antes”, en medio de las amenazas del presidente estadounidense.