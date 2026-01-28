FGR afirma que accidente de Tren Interoceánico fue por exceso de velocidad; ya hay detenciones

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El accidente del Tren Interoceánico ocurrido el pasado 28 de diciembre fue provocado por el exceso de velocidad con el que era conducido, informó la fiscal general de la República, Ernestina Godoy. De acuerdo con las investigaciones, al momento del percance el maquinista circulaba a 65 kilómetros por hora, pese a que el límite máximo permitido en ese tramo era de 50 kilómetros por hora.

En un mensaje a medios, Godoy Ramos señaló que, tras los primeros resultados de la indagatoria, la Fiscalía General de la República decidió ejercer acción penal por los delitos de homicidio y lesiones culposas en contra del personal responsable de la operación del tren, por lo que ya se realizaron las primeras detenciones de los presuntos implicados.

Precisó que los detenidos son ferrocarrileros civiles contratados por la empresa concesionaria del Tren Interoceánico. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones (RND), uno de ellos es Felipe de Jesús “N”, maquinista de las locomotoras en servicio, quien será trasladado a la delegación de la FGR en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para rendir su declaración ministerial.

La fiscal agregó que los peritajes realizados a las vías, materiales y estructura ferroviaria descartaron cualquier daño previo al accidente, por lo que se concluyó que la infraestructura cumplía con las normas y requisitos técnicos necesarios para su operación.

Asimismo, informó que el análisis de la caja negra del tren reveló que el maquinista principal incurrió de manera recurrente en exceso de velocidad. En algunos tramos rectos, el tren alcanzó hasta 111 kilómetros por hora, cuando el máximo autorizado es de 70 kilómetros por hora.

En tanto, en zonas con curvas, la velocidad registrada fue de hasta 65 kilómetros por hora, a pesar de que los manuales de operación establecen un límite de 50 kilómetros por hora, lo que reforzó la conclusión de que la causa del accidente fue una conducción negligente.