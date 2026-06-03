Advierten riesgo de estancamiento económico en el sur de Quintana Roo tras cancelación de Perfect Day

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CHETUMAL.- La cancelación definitiva del proyecto Perfect Day en Mahahual ha generado preocupación entre empresarios del sur de Quintana Roo, quienes advierten que esta decisión podría afectar la llegada de nuevas inversiones previstas para la Costa Maya y la capital del estado.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Chetumal, Josué Osmany Palomo Hoil, señaló que existe el riesgo de que otros proyectos de inversión sean replanteados o suspendidos, lo que podría traducirse en un menor dinamismo económico para la región.

Ante este escenario, hizo un llamado al Gobierno del Estado para destinar mayores recursos a obras públicas que impulsen la actividad turística y fortalezcan la competitividad del sur de Quintana Roo.

Consideró que parte de los recursos provenientes del cobro a cruceristas y del fideicomiso de promoción turística deberían canalizarse a proyectos prioritarios tanto en Mahahual como en Chetumal, enfocados en atender necesidades reales de la población y del sector turístico.

Palomo Hoil afirmó que el organismo empresarial ha presentado diversas propuestas para mejorar la infraestructura y fortalecer la actividad económica de la región; sin embargo, aseguró que hasta ahora no han recibido respuesta por parte de las autoridades estatales.

Asimismo, recordó que la Coparmex ha solicitado formalmente integrarse al fideicomiso encargado de administrar los recursos generados por los cruceros y participar en el Consejo de Promoción Turística, con el objetivo de aportar la visión del sector empresarial en la definición de proyectos estratégicos.

Indicó que actualmente la representación empresarial en estos organismos es limitada y está concentrada principalmente en el sector hotelero de la zona norte del estado, por lo que consideró necesario ampliar la participación de empresarios y prestadores de servicios turísticos del sur.

El dirigente empresarial sostuvo que una mayor inclusión permitiría fortalecer la coordinación entre gobierno e iniciativa privada, además de garantizar que las inversiones y obras públicas respondan a las necesidades de la ciudadanía y contribuyan al desarrollo económico regional.

Finalmente, reiteró que el sector empresarial continuará insistiendo en ser tomado en cuenta en los espacios de toma de decisiones relacionados con la promoción turística y la aplicación de recursos destinados al desarrollo de Quintana Roo.