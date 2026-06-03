Reconoce director de Imoveqroo que sistema de transporte en Chetumal no será rentable

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CHETUMAL.- El sistema de transporte público urbano de Chetumal requerirá un subsidio anual estimado de 41 millones de pesos para garantizar su operación permanente, reconoció el director general del Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo), Rafael Hernández Kotasek.

El funcionario explicó que el transporte urbano difícilmente puede operar bajo criterios de rentabilidad económica, ya que su función principal es garantizar la movilidad de la población, incluso en horarios y fechas de baja demanda.

Señaló que esta situación no es exclusiva de la capital quintanarroense, sino una característica común de los sistemas de transporte público en distintas ciudades del país, los cuales requieren apoyo gubernamental para mantener la cobertura y frecuencia de sus servicios.

“Las rutas de transporte público nunca van a ser rentables. Ese fue uno de los motivos por los cuales Chetumal permaneció durante años sin un sistema de transporte urbano formal, ya que existen horarios donde las unidades circulan con apenas entre 10 y 20 por ciento de ocupación”, indicó.

Hernández Kotasek destacó que el objetivo es asegurar que los usuarios cuenten con transporte todos los días del año, independientemente de la demanda registrada en determinadas fechas o horarios.

De acuerdo con el titular del Imoveqroo, el servicio urbano en Chetumal opera de manera continua de 6 de la mañana a 10 de la noche durante los 365 días del año, incluyendo días festivos como Navidad y Año Nuevo.

“El transporte debe estar disponible para quienes necesiten desplazarse, incluso cuando la afluencia de pasajeros sea baja. No se puede suspender el servicio únicamente porque haya menos usuarios”, sostuvo.

Indicó que una vez que el sistema alcance su etapa completa de operación, el subsidio anual proyectado ascenderá a aproximadamente 41 millones de pesos, recursos que permitirán mantener la cobertura, frecuencia y continuidad del servicio.

Finalmente, afirmó que el propósito es brindar certeza a los habitantes de la capital del estado, garantizando que las unidades circulen de manera regular todos los días, sin importar la temporada o el nivel de demanda.