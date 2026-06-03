SEMA reporta que sólo cuatro municipios tienen niveles bajos de sargazo en sus playas

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ISLA MUJERES.- La Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) de Quintana Roo reportó que la presencia de sargazo continúa siendo abundante y excesiva en la mayor parte del litoral del estado, de acuerdo con la actualización más reciente de su semáforo de monitoreo correspondiente al 2 de junio.

Según el reporte oficial, únicamente cuatro zonas distribuidas en municipios del norte de Quintana Roo mantienen niveles bajos de la macroalga, mientras que el resto de la costa presenta afectaciones considerables por el recale masivo.

Isla Mujeres continúa siendo una de las áreas menos impactadas. Tanto la zona insular como gran parte de la zona continental del municipio registran bajos niveles de sargazo, una condición que suele mantenerse debido a las corrientes marinas que favorecen la región.

En Cancún, las playas ubicadas entre Puerto Juárez y la primera etapa de la Zona Hotelera también presentan una presencia moderada de la macroalga. Sin embargo, en arenales como Playa Gaviota Azul y Playa Chac Mool la acumulación fue catalogada como excesiva.

En el caso de Puerto Morelos, únicamente la zona centro registra bajos niveles de sargazo, mientras que el resto de su litoral aparece con condiciones abundantes o excesivas.

Por su parte, la costa occidental de Cozumel continúa siendo uno de los puntos con menor afectación debido a su ubicación geográfica, que la mantiene protegida del flujo principal de las corrientes que transportan la macroalga hacia las costas del Caribe mexicano.

En contraste, la totalidad de las costas de Playa del Carmen y Tulum presentan niveles abundantes o excesivos de sargazo. La misma situación se observa en los municipios del sur del estado, donde el recale se mantiene intenso en prácticamente todas las playas monitoreadas.

Las autoridades ambientales mantienen el seguimiento permanente del fenómeno, que durante este año ha mostrado una presencia constante en gran parte del litoral quintanarroense y ha obligado a reforzar las labores de contención y limpieza en diversos destinos turísticos.