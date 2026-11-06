Advierten riesgos para cuevas y especies endémicas por proyecto residencial Nativa frente a Xcaret

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PLAYA DEL CARMEN.- El desarrollo residencial Nativa ya promociona lotes con apartados de 20 mil pesos, aunque la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) todavía evalúa su impacto ambiental, señaló Guillermo D’Cristy, integrante de Cenotes Urbanos. El activista pidió negar la autorización por los riesgos que, a su juicio, representarían las obras para las cuevas, la selva y las especies endémicas del predio.

El proyecto contempla construir villas residenciales, áreas comunes y vialidades en un terreno de aproximadamente 909 mil metros cuadrados, frente a la zona de Xcaret. El predio colinda con el Área Natural Protegida Felipe Carrillo Puerto, una cercanía que D’Cristy consideró incompatible con un desarrollo de esas características.

El integrante de Cenotes Urbanos dijo que la asociación realizó recorridos y trabajos de exploración en la zona, donde documentó numerosas cuevas y la presencia de especies endémicas. Según explicó, las cavernas forman parte de una red subterránea que se extiende hacia Río Secreto.

D’Cristy advirtió que la construcción podría afectar la vegetación y la fauna del predio. También señaló dos riesgos para el sistema de cuevas: la contaminación y los derrumbes que podrían ocurrir durante los trabajos.

El activista recordó que la empresa habría desistido de una propuesta anterior para el mismo terreno tras la presentación de denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Añadió que, en aquella ocasión, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) habría considerado que el sitio no era adecuado para el desarrollo.

D’Cristy dijo que espera que la Semarnat rechace la nueva propuesta. Mientras se resuelve la evaluación, el proyecto aún no cuenta con la autorización ambiental para iniciar las obras.