Semarnat niega autorización ambiental a desarrollo de 54.74 hectáreas en Punta Sam

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ISLA MUJERES.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó la autorización ambiental al proyecto de lotificación y urbanización “Punta Sam”, que pretendía intervenir 54.74 hectáreas en la Zona Continental de Isla Mujeres, en las inmediaciones de la Laguna Chacmochuch.

La resolución fue emitida por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), mediante el oficio SRA/DGIRA/DG-06265-26, después de evaluar la Manifestación de Impacto Ambiental presentada por los promoventes desde diciembre de 2022.

La dependencia federal determinó negar la autorización bajo los principios que rigen el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA), así como el principio precautorio y el denominado “in dubio pro natura”.

“Esta DGIRA determina negar la autorización en materia de impacto ambiental para realizar cualquier obra y/o actividad relacionada con el Proyecto”, establece el resolutivo, al señalar que se actualizaron supuestos previstos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).

El procedimiento comenzó en diciembre de 2022, cuando los inversionistas presentaron la Manifestación de Impacto Ambiental Regional (MIA-R), posteriormente registrada con la clave 23QR2022TD094 y la bitácora 23/MG-0063/12/22.

El proyecto pretendía desarrollarse en el lote 001, Supermanzana 021, Manzana 001, San Augusto, Fracción A, en la Zona Continental de Isla Mujeres.

El polígono se encuentra al suroeste de Punta Sam, en un área adyacente a la Laguna Chacmochuch y al noreste de la mancha urbana de Cancún. Además, queda próximo al trazo de la nueva carretera que comunicará al Aeropuerto Internacional de Cancún con Punta Sam.

Aunque el predio completo cuenta con una superficie escriturada de 304.68 hectáreas, el proyecto sometido a evaluación contemplaba utilizar 54.74 hectáreas, mientras que las 249.94 restantes quedarían para conservación o un eventual aprovechamiento posterior conforme a los usos permitidos.

Dentro de las 54.74 hectáreas evaluadas se planteaban tres áreas de aprovechamiento: un primer polígono de ocho hectáreas, otro de 10 y un tercero de 16, para sumar 34 hectáreas.

Las 20.74 hectáreas restantes serían conservadas y, de acuerdo con la propuesta presentada, registradas como una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) ante la Dirección General de Vida Silvestre.

Con la resolución negativa, la Semarnat advirtió a los promoventes que no podrán ejecutar ninguna obra o actividad relacionada con el proyecto dentro del polígono cuando ésta requiera previamente una autorización federal en materia de impacto ambiental.

La DGIRA señaló que cualquier intervención realizada sin contar con los permisos correspondientes podría dar lugar a medidas de seguridad, acciones correctivas o de urgente aplicación, además de sanciones administrativas y, en su caso, responsabilidades civiles o penales.

La negativa ambiental impide, por ahora, avanzar con las obras de lotificación y urbanización planteadas para las 54.74 hectáreas evaluadas en la Zona Continental de Isla Mujeres.