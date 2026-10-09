Aeropuerto de Cancún pierde más de 151 mil pasajeros en septiembre y acumula caída de 5.9% en 2026

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CANCÚN.- El Aeropuerto Internacional de Cancún registró una disminución de 8.6 por ciento en el movimiento de pasajeros durante septiembre de 2026, al recibir 151 mil 631 viajeros menos que en el mismo mes del año anterior, de acuerdo con el reporte mensual de tráfico de Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR).

La terminal aérea movilizó un millón 607 mil 88 pasajeros durante septiembre, frente al millón 758 mil 719 contabilizados en el mismo periodo de 2025, con lo que mantuvo la tendencia negativa que ha caracterizado su actividad a lo largo del año.

La mayor contracción se presentó en el segmento internacional, que registró una caída de 11.8 por ciento, al pasar de 962 mil 546 pasajeros en septiembre del año pasado a 848 mil 775 en el mismo mes de 2026.

Esta diferencia representa 113 mil 771 viajeros internacionales menos, un comportamiento que tuvo un peso considerable en el resultado general del aeropuerto, debido a la importancia de los mercados extranjeros para la actividad turística de Cancún y el norte de Quintana Roo.

El tráfico nacional también presentó resultados negativos, aunque con una reducción menor. Durante septiembre se contabilizaron 758 mil 313 pasajeros domésticos, cifra que significó una disminución de 4.8 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

Con estos resultados, el aeropuerto acumuló nueve meses consecutivos dentro de un año marcado por una reducción en el número de viajeros, situación que se refleja en el balance de enero a septiembre.

Durante los primeros nueve meses de 2026, la terminal de Cancún movilizó 20 millones 882 mil 658 pasajeros, frente a los 22 millones 196 mil 857 registrados durante el mismo periodo de 2025.

La diferencia equivale a un millón 314 mil 199 pasajeros menos, lo que representa una contracción acumulada de 5.9 por ciento y confirma que la disminución del tráfico no se limita al comportamiento de septiembre.

El reporte de ASUR también mostró que la actividad aeroportuaria en México presentó resultados negativos durante el noveno mes del año, en contraste con el crecimiento observado en varios de los mercados internacionales donde opera el grupo.

En términos generales, los aeropuertos mexicanos administrados por la empresa registraron una disminución de 6.1 por ciento en el movimiento de pasajeros.

La compañía precisó que el tráfico doméstico en México retrocedió 3.7 por ciento, mientras que el internacional disminuyó 9.8 por ciento, lo que evidencia una contracción más pronunciada en los viajes procedentes o con destino al extranjero.

Cancún tuvo una participación importante en ese resultado debido al volumen de pasajeros que moviliza y a la magnitud de las reducciones registradas tanto en sus operaciones nacionales como internacionales.

El comportamiento de los aeropuertos mexicanos contrastó con el de otras terminales administradas por ASUR en América Latina y el Caribe, donde se reportaron incrementos en la actividad.

Colombia encabezó los resultados positivos con un crecimiento anual de 5.7 por ciento, seguida de Puerto Rico, con un aumento de 3.1 por ciento.

En Brasil, el movimiento de pasajeros creció 2.6 por ciento, mientras que Ecuador registró un incremento de 1.7 por ciento.

Por el contrario, Costa Rica presentó una disminución de 6.1 por ciento y Curazao reportó una reducción de 0.9 por ciento, de acuerdo con las cifras difundidas por el grupo aeroportuario.

La contracción del Aeropuerto Internacional de Cancún resulta especialmente relevante para la economía turística de Quintana Roo, debido a que la conectividad aérea constituye una de las principales vías de ingreso de visitantes al destino.