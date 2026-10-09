Carlos Hernández Blanco niega haber amenazado a Mario Villanueva por instrucciones de Cristina Torres

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CANCÚN.- Carlos Hernández Blanco rechazó haber sido enviado por la secretaria de Gobierno de Quintana Roo, Cristina Torres Gómez, para amenazar o intimidar al exgobernador Mario Villanueva Madrid, luego de que este lo señalara públicamente como la persona que le habría transmitido una advertencia relacionada con una carta que escribió.

Mediante una aclaración pública, Hernández Blanco negó las acusaciones del exmandatario y aseguró que nunca recibió instrucciones de la funcionaria estatal para ejercer presión sobre él ni le comunicó mensaje alguno con carácter amenazante.

“Niego categóricamente haber recibido instrucciones de la secretaria de Gobierno para amenazar, intimidar o ejercer presión alguna sobre el ingeniero Mario Villanueva. Tampoco transmití mensaje alguno de esa naturaleza”, afirmó.

La respuesta surgió después de que Villanueva difundiera un video en el que relató que su antiguo secretario particular había acudido a visitarlo para transmitirle un supuesto mensaje de Cristina Torres.

De acuerdo con la versión del exgobernador, Hernández Blanco le habría advertido que recordara que la gobernadora resolvía sus asuntos a través del fiscal, expresión que interpretó como una amenaza vinculada con el contenido de una carta de su autoría.

Sin embargo, Hernández Blanco rechazó esa interpretación y sostuvo que las afirmaciones sobre su participación en un presunto acto de intimidación no corresponden a lo sucedido.

Aunque confirmó que acudió a visitar al exmandatario acompañado de José Polanco, aseguró que el encuentro se desarrolló en términos cordiales y que los temas abordados estuvieron relacionados con asuntos políticos y de gobierno.

Según explicó, durante la reunión conversaron “de manera cordial y respetuosa sobre diversos asuntos políticos y de gobierno”, sin que existieran advertencias o presiones de su parte.

“Las afirmaciones que se han hecho sobre mi participación en una supuesta amenaza son absolutamente falsas y no corresponden a lo ocurrido”, manifestó.

Hernández Blanco también expresó que desconoce los motivos por los cuales Villanueva decidió presentar públicamente el encuentro como un episodio de intimidación.

En ese sentido, lamentó que una conversación que, según su versión, se sostuvo de buena fe terminara siendo expuesta como un supuesto intento de presión política.

El excolaborador reiteró que mantiene una relación de respeto y aprecio hacia Villanueva, pese a las diferencias surgidas a partir de sus declaraciones.

“Siempre le he guardado respeto y aprecio”, expresó al referirse al exgobernador.