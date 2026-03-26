Agentes de ICE detienen en Texas a esposa de César Duarte por falta de documentos

Comparte esta Noticia

CHIHUAHUA.- Bertha Olga Gómez Fong, esposa del exgobernador priista de Chihuahua César Duarte Jáquez, fue detenida en El Paso, Texas, por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, debido a que no contaba con documentos migratorios al momento de la revisión.

Tras su aseguramiento, fue trasladada a un centro de procesamiento; sin embargo, se prevé que recupere su libertad en las próximas horas una vez que compruebe su estancia legal en territorio estadounidense.

Familiares de Gómez Fong, originarios de Parral, Chihuahua, señalaron que la detención obedeció a un “descuido logístico” y confirmaron que ya cuenta con el respaldo de un abogado en El Paso, quien previamente ha atendido otros asuntos relacionados con la familia Duarte.

La esposa del exmandatario ha sido señalada en investigaciones por presuntos desfalcos durante la administración estatal 2010-2016, periodo en el que se desempeñó como presidenta del DIF estatal. En 2020, un juez de control en Chihuahua giró una orden de aprehensión en su contra, ante lo cual promovió un amparo para evitar su extradición a México.

De acuerdo con el entonces fiscal estatal, César Augusto Peniche Espejel, Gómez Fong era investigada por su probable participación en delitos como enriquecimiento ilícito y desvío de recursos públicos.

Por su parte, César Duarte Jáquez permanece recluido en el penal federal del Altiplano, en el Estado de México, donde enfrenta cargos por operaciones con recursos de procedencia ilícita, imputados por la Fiscalía General de la República.

Las investigaciones en su contra apuntan a un esquema de simulación de apoyos al sector ganadero, mediante el cual al menos 96 millones de pesos del erario habrían sido canalizados a empresas vinculadas al exgobernador, para posteriormente transferirse a sus cuentas personales y las de familiares.