Marcelo Ebrard presenta plan para renovar flota de transporte pesado en México

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CIUDAD DE MÉXICO.- El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, presentó durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum un programa enfocado en fortalecer la industria de vehículos pesados en el país.

La estrategia, denominada Programa de Atención Inmediata para la Protección de la Industria de Vehículos Pesados, tiene como objetivo principal modernizar la flota de autobuses, camiones y tractocamiones en México, con especial énfasis en unidades obsoletas.

Para ello, se contemplan incentivos fiscales por dos mil millones de pesos, así como una bolsa adicional de 250 millones de pesos destinada a financiamiento. Con estas medidas, se estima que alrededor de 1.2 millones de unidades podrían ser renovadas.

El funcionario explicó que, como parte de las disposiciones del Plan México, se facilitará la deducción de impuestos por la adquisición de nuevas unidades en un plazo de un año, en lugar de los cuatro años que actualmente se requieren.

Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, Ebrard detalló que el programa busca proteger cerca de 200 mil empleos vinculados al sector, impulsar la renovación del parque vehicular y reducir las emisiones contaminantes.

En materia de seguridad, adelantó que se promoverá la actualización de normas mexicanas para fortalecer las condiciones técnicas del transporte pesado, debido a que este tipo de unidades se ve involucrado en aproximadamente 30 mil accidentes al año.

De acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, la edad promedio de la flota en el país es de 19 años, lo que refuerza la necesidad de implementar medidas que incentiven su modernización.

Asimismo, se destacó la relevancia del autotransporte en la economía nacional, ya que cerca del 80% de las mercancías en México se movilizan a través de este tipo de vehículos.

Por su parte, la presidenta Sheinbaum subrayó que el programa está dirigido principalmente a pequeños y medianos propietarios, quienes suelen enfrentar mayores dificultades para renovar sus unidades, a diferencia de las grandes empresas que lo hacen de manera periódica.