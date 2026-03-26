Náuticos buscan frenar aumento de hasta 100% en cobro de acceso a Áreas Naturales Protegidas

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CANCÚN.- La agrupación Asociados Náuticos de Quintana Roo llevará a la Cámara de Diputados federal su inconformidad por el aumento en el cobro de derechos para ingresar a Áreas Naturales Protegidas, vigente desde 2025, al considerar que la medida resulta excesiva y afecta directamente al sector turístico.

La exposición formal está programada para el próximo 7 de abril ante las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, así como de Hacienda y Crédito Público, donde buscarán que se revierta el ajuste y se restablezca el esquema previo contemplado en la Ley Federal de Derechos.

El director del organismo, Ricardo Muleiro López, explicó que la intención es plantear a los legisladores la necesidad de regresar al modelo anterior de cobro por acceso a estas zonas naturales.

La participación del sector se da dentro del subgrupo de trabajo del Régimen Fiscal para la Frontera Sur y Polos de Desarrollo en Cancún. En ese espacio, los empresarios advirtieron que el incremento, que alcanza hasta el 100%, ha tenido un impacto significativo en la operación de las empresas turísticas que dependen de estos destinos.

Según la asociación, este aumento ha reducido la competitividad del turismo de naturaleza en Quintana Roo, además de complicar la operación de prestadores de servicios formales y propiciar condiciones que podrían favorecer la informalidad.

Aunque reiteraron su respaldo a la conservación ambiental, subrayaron que es indispensable encontrar un punto de equilibrio entre la protección de las Áreas Naturales Protegidas y la viabilidad económica del sector turístico.

En ese sentido, insistieron en que no están en contra de las políticas de preservación, sino de decisiones que, a su juicio, generan efectos desproporcionados en las economías locales.

Los integrantes del organismo confían en que el diálogo con diputados federales permita construir una solución que mitigue el impacto del incremento. La discusión en comisiones será determinante para definir si se mantiene el esquema actual o se ajusta hacia un modelo más accesible, en un estado donde el turismo de naturaleza es uno de los principales motores económicos.