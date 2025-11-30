Agradece Sheinbaum respaldo de AMLO tras su reaparición en redes: “Estamos muy fuertes, me da mucho gusto”

Comparte esta Noticia

MORELOS.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo agradeció el respaldo a su gobierno que hizo el expresidente Andrés Manuel López Obrador al presentar su libro “Grandeza”.

Previo a realizar la reapertura del Hospital General del ISSSTE Carlos Calero Elordoy, la jefa del Ejecutivo sostuvo que está muy contenta por la reaparición del exmandatario federal.

Al ser cuestionada sobre las condiciones que expuso López Obrador para salir a la vida pública, la presidenta Sheinbaum Pardo dijo que no hay ninguno de los riesgos mencionados por López Obrador, aunado a ello dijo que el movimiento de la Cuarta Transformación está muy fuerte.

“Muy contenta, todo el pueblo de México. Ya dijo él bajo qué condiciones saldría…No, estamos muy fuertes y me da mucho gusto”, enfatizó en entrevista con medios de comunicación.

Sobre el libro “Grandeza”, la mandataria federal dijo que este será muy importante para el país, pues argumentó que habla de la grandeza cultural de México y de los pueblos originarios.

“Ya lo escuchamos es nuestro pensamiento del humanismo mexicano. Eso fortalece a México, fortalece al movimiento que representamos y mucho orgullo. Muy contenta, muy contenta. Somos un solo movimiento, con mucha unidad”, agregó.

Al ser cuestionada sobre si ha visto a Andrés Manuel López Obrador en algunas de sus visitas a la Ciudad de México, la presidenta declaró que no y manifestó que solo ha sabido de él por medio de sus familiares.

“No lo he visto, solo se de él por sus familiares, por su esposa que me manda recaditos, la queremos mucho también y queremos mucho también al presidente López Obrador, le decimos presidente por respeto, es un gran presidente y a nosotros nos toca conducir los destinos de la nación con orgullo por pertenecer a este gran movimiento y además orgullosos de nuestro pueblo”, concluyó.

Fuente: El Heraldo de México