AMLO reaparece en video para promocionar libro: ‘No hay que hacerle sombra a la presidenta’

CAMPECHE.- Andrés Manuel López Obrador está de vuelta luego de más de un año de escasas apariciones públicas, tras haber entregado la banda presidencial a la presidenta Claudia Sheinbaum, el 1 de octubre del 2024.

Este domingo 30 de noviembre, el expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareció públicamente para difundir mediante un video en línea la presentación de su más reciente libro titulado ‘Grandeza’.

“Estoy presentando el libro de esta manera porque no puedo ir a presentarlo a México, a las plazas públicas, me gustaría mucho ¿pero sabe qué? Ya me retiré de la actividad política, no hay que hacerle sombra a nuestra presidenta, ella es la que conduce y lo está haciendo muy bien, no hay que dividirnos, hay que estar muy juntos, unidos”, recalcó.

La transmisión, que comenzó alrededor de las 09:00 horas, constituyó su primer acto de visibilidad pública tras su retiro formal de la vida política, y desde su finca ‘La Chingada’, en Palenque, Chiapas, rindió un mensaje dirigido a sus seguidores y simpatizantes.

En esta aparición, López Obrador enfatizó que su retiro “no es una simulación” sino una jubilación definitiva, tras casi 50 años de actividad política. Aseguró que abandonó la práctica política activa para dedicarse ahora a la reflexión, la escritura y la reconstrucción de lo que llama “teoría y práctica” de la política desde otra perspectiva.

Según el propio AMLO, ‘Grandeza’ busca reivindicar a los pueblos originarios del México antiguo, a lo que denomina la “civilización negada” —una referencia al pensamiento del antropólogo Guillermo Bonfil Batalla—, y rescatar su legado histórico, cultural y artístico.

En su mensaje, el exmandatario subraya que gracias a ese legado ancestral, como valores, tradiciones, costumbres y arte, México sigue siendo una potencia cultural en el mundo, a pesar de los desafíos. Este libro representa, según él, un reconocimiento tardío pero necesario de las culturas originarias y su aporte fundamental a la nación.

PIDE APOYO PARA LA PRESIDENTA

En la grabación, el expresidente AMLO pide el apoyo para la mandataria mexicana, la primera mujer en hacerlo en nuestro país, además de comparar el gobierno actual con el que se tiene en otras naciones: “Comentarles que hay que estar apoyando mucho a la presidenta, es la mejor presidenta del mundo, tenemos esa enorme dicha. Vean cómo son los presidentes o jefes de Estado en otros países y comparen, además, fiel al pueblo, a los principios de la transformación, sosteniendo que sólo el pueblo puede salvar al pueblo, sólo el pueblo puede salvar al pueblo (..) Hay que apoyar mucho, mucho, mucho, mucho, a la presidenta porque todavía es temporada de zopilotes y hay buitres, y hay halcones” subrayó.

Dijo que sólo saldría de su retiro por tres motivos: Si se atentara contra la democracia; para defender a Sheinbaum Pardo y la soberanía de México.

En un video, recordó que el 1 del octubre de 2024 entregó la banda presidencial a “nuestra compañera amiga, extraordinaria presidenta, Claudia Sheinbaum”. Subrayó que ya está “jubilado”, “por eso decidí retirarme, no sentirme insustituible, porque ese es el otro problema, actuar como cacique, caudillo, jefe máximo poder tras el trono, ¡no, no!”

El tabasqueño enfatizó que en su movimiento — impulsado por millones de mexicanos— tienen la “dicha de que quien me sustituye en a Presidencia es una mujer excepcional y continúa la transformación”.

Durante su discurso, el exmandatario afirmó con claridad que su retiro de la vida pública no es temporal: “Estoy jubilado”.

DESTACA LOGROS DE SU GOBIERNO

AMLO informó que decidió retirarse e “iniciar una vida nueva” porque al retirarse de la política activa, de la práctica política “no es una simulación, estoy jubilado. Imagínense ustedes que después de 50 años de lucha ininterrumpida lo difícil que pudo ser el decir ‘se acabó’, cortar de tajo toda mi actividad pública, política, casi 50 años porque empecé en 1975, 76 trabajando con los indígenas chontales en Nacajuca, luego en 1977 fui director de Instituto Nacional Indigenista en Tabasco, ahí aprendí a trabajar para la gente humilde, para la gente pobre”.

Asimismo, López Obrador relató que, desde el 1 de octubre de 2024, vive en su finca en Chiapas, donde dedica su tiempo a escribir y reflexionar. Admitió que ocasionalmente ha viajado a la Ciudad de México, pero de manera discreta, para visitar a su familia; sin embargo, descartó realizar cualquier gira de promoción pública de su libro.

“Concluí mi mandato como presidente y logré junto con millones de mexicanos, ustedes y muchos, algunos ya se nos adelantaron, pero logramos el inicio de una transformación. Llevamos a la práctica el ideal de que por el bien de todos primero los pobres. ¿Cómo no voy a estar contento, cómo no voy a estar feliz. Siempre he sostenido que la felicidad se obtiene cuando uno trabaja lucha, procura la felicidad del prójimo, entonces es cuando ya tenemos bienestar espiritual, bienestar del alma, felicidad”, agrega.

En el video, AMLO resaltó que se redujo la desigualdad en México durante su gobierno, así como el porcentaje de la pobreza. “En la época de Salinas, cuando hay más multimillonarios en México, ocupamos el 4 lugar de multimillonarios en el mundo: Estados Unidos, Alemania, Japón y México. Una injusta, monstruosa, terrible desigualdad”, añade.

En el tiempo que fue presidente, informa, “los ricos, a pesar de la pandemia, obtuvieron ingresos del 4 por ciento, es decir, incrementaron sus ingresos en 4 por ciento. Las clases medias en 20 por ciento, pero los pobres 35 por ciento incrementaron sus ingresos. Les estoy hablando de cifras oficiales que ustedes pueden constatar”.

“Por eso estoy muy feliz, imagínense cerrar un ciclo así, logrando ese ideal que se convirtió en realidad, por eso decidí ya retirarme, no sentirme insustituible, porque ese es el otro problema, actuar como cacique, caudillo, poder tras el trono, hay que hacer valer la democracia y nosotros en nuestro movimiento, este movimiento impulsado por millones de mexicanos, tuvimos la enorme dicha de que quien me sustituye en la presidencia es una mujer excepcional y continúa la transformación”, sentencia.