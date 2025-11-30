Harfuch se reúne con transportistas; acuerdan fortalecer seguridad en carreteras

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se comprometió este sábado a mejorar la seguridad en las carreteras del país tras sostener una reunión con transportistas que hace unos días realizaron un paro nacional junto con agricultores.

Harfuch indicó en un mensaje en X que tras el encuentro, realizado por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se estableció el compromiso “de fortalecer la seguridad en carreteras y proteger a este sector”.

El funcionario detalló que, en colaboración con la Guardia Nacional y la Secretaría de Gobernación (Segob), se acordó “reforzar los mecanismos de coordinación, dar seguimiento a las carpetas de investigación en las fiscalías y fortalecer los operativos en los tramos con mayor incidencia”.

Además, adelantó que se integrarán acciones dentro de la Estrategia Nacional contra la Extorsión para atender denuncias por este delito.

Aseguró que se mantendrán reuniones continuas con representantes de cámaras y asociaciones del autotransporte “para dar seguimiento a los acuerdos y garantizar resultados”.

El encuentro ocurrió luego de un paro nacional realizado por transportistas y agricultores en todo el país, del pasado lunes 24 al jueves 27 de noviembre, que incluyó el bloqueo de distintas vialidades y aduanas fronterizas.

Fuente: El Financiero