Sheinbaum regaña a Noroña por criticar a Grecia Quiroz: ‘Hay que ser sensibles, perdió a su esposo’

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum ‘regañó’ al senador Gerardo Fernández Noroña por las críticas que hizo contra Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, al decir que “se le despertó la ambición” y busca ser gobernadora de Michoacán.

“En estos casos hay que respetar. La esposa del alcalde, hoy alcaldesa de Uruapan, no está pasando por un momento fácil, acaba de perder a su esposo”, agregó la mandataria.

Sheinbaum dijo que al tratar temas políticos también se debe esperar al momento oportuno y que este no es el ideal, tras lo ocurrido con Carlos Manzo.

“Tiene que haber una sensibilidad para empezar y si hay un asunto de debate político hay otro tema. Para lo político ya habrá otros momentos”, agregó.

NOROÑA SE LANZA CONTRA VIUDA

Durante una transmisión en redes sociales, Gerardo Fernández Noroña criticó a Grecia Quiroz después de que la alcaldesa exigió investigar a Raúl Morón y Leonel Godoy por su presunta relación con el homicidio de su esposo, Carlos Manzo.

El legislador de Morena afirmó que la presidenta municipal de Uruapan busca un posicionamiento político rumbo a las próximas elecciones de 2027 y que recibirá el respaldo de los partidos de oposición.

“La ambición ya se le despertó y va por la gubernatura de Michoacán, se los firmo. Va a ser candidata, pero de ahí a que nos gane hay un mar de distancia, pero es evidente que ella ya está en esa línea”, señaló Fernández Noroña.

El senador consideró “irresponsables” los señalamientos de Grecia Quiroz hacia los dos políticos morenistas y pidió que acuda a la fiscalía para aportar pruebas si existen.

Fuente: El Financiero