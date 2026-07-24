Alcalde de Temoac era investigado por vínculos con el narco: García Harfuch

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CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el alcalde de Temoac, Morelos, Valentín Lavín Romero, asesinado el pasado miércoles durante un ataque armado en la presidencia municipal, era investigado por sus presuntos vínculos con grupos delictivos que operan en el oriente del estado.

Durante la conferencia matutina del Gobierno federal, el funcionario expresó sus condolencias por el homicidio y señaló que la Fiscalía mantenía abiertas diversas líneas de investigación relacionadas con el edil.

Según explicó, las indagatorias apuntaban a posibles nexos con las células criminales conocidas como Los Aparicio y Los Huazulco, organizaciones presuntamente involucradas en delitos como secuestro, extorsión, narcomenudeo y homicidio.

García Harfuch indicó que entre los elementos analizados figuraba la detención de Andrea N., alias “La Patrona”, suegra del alcalde y extesorera municipal, quien fue identificada por la Fiscalía como presunta operadora de una de esas estructuras delictivas.

Añadió que también se investigaban diversos señalamientos públicos que relacionaban a Lavín Romero con hechos violentos registrados en la región, así como la detención de su suegro.

El titular de la SSPC recordó que Andrea Angelina, conocida como “La Patrona”, fue detenida por segunda ocasión en septiembre de 2025 y era considerada una de las líderes operativas del grupo criminal.

Asimismo, señaló que la disputa entre esa organización y otras células rivales constituye una de las principales hipótesis sobre el móvil del asesinato del presidente municipal.

García Harfuch también informó que el 30 de marzo el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y del Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala solicitó investigar al alcalde por su presunta responsabilidad intelectual en el homicidio de dos personas.

Además, dijo que existía otra investigación relacionada con el asesinato de otro político ocurrido el año pasado, quien, de acuerdo con las indagatorias, había recibido amenazas por parte de integrantes de la familia del edil.

El funcionario agregó que el Gabinete de Seguridad recibió nuevas denuncias contra Lavín Romero durante mayo y recordó que el alcalde había sobrevivido a un primer ataque armado el 31 de enero, además de otros hechos violentos dirigidos contra él y su familia.

El miércoles, la Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó la muerte de Valentín Lavín Romero tras un ataque perpetrado por hombres armados dentro de la presidencia municipal de Temoac. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas.

El crimen ocurre en medio de la Operación Enjambre, estrategia del Gobierno federal enfocada en investigar presuntos vínculos entre autoridades municipales y organizaciones del crimen organizado.