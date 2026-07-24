Trump impone nuevos aranceles a 60 países; bienes del T-MEC quedan exentos

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WASHINGTON.- El Gobierno de Estados Unidos anunció un nuevo paquete arancelario que afecta a productos provenientes de 60 economías, con un gravamen máximo de 10 por ciento para determinadas mercancías.

La medida sustituye el arancel global del 10 por ciento que había sido invalidado por la Suprema Corte estadounidense al declarar improcedentes los llamados “aranceles recíprocos”, y forma parte de la política comercial impulsada por el presidente Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.

La administración estadounidense justificó el nuevo esquema al argumentar que los países incluidos mantienen prácticas de competencia desleal al no combatir de manera suficiente el trabajo forzado dentro de sus cadenas de producción.

No obstante, especialistas han señalado que Estados Unidos también enfrenta cuestionamientos por el uso de mano de obra penitenciaria, práctica que diversas organizaciones consideran una forma de trabajo coercitivo.

El nuevo esquema contempla excepciones para diversos productos. Entre ellos se encuentran el petróleo, el gas natural, determinados recursos estratégicos, los bienes amparados por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como mercancías que ya enfrentan aranceles por razones de seguridad nacional, como el acero, el aluminio y los automóviles.

Asimismo, la medida restablece exenciones para algunos productos europeos, entre ellos el corcho y los diamantes, que se suman a beneficios previamente otorgados a aeronaves y sus componentes, medicamentos genéricos y principios activos farmacéuticos.

El Gobierno estadounidense también prevé excepciones para bienes cuya imposición de aranceles pudiera generar problemas de abastecimiento o afectar cadenas de suministro estratégicas.

Con esta decisión, Washington mantiene su estrategia de utilizar los aranceles como una de las principales herramientas de política comercial, pese a los ajustes derivados de resoluciones judiciales que limitaron el alcance de medidas anteriores.