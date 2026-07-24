Presentan el Proyecto Zenith en Chetumal, con inversión de 24.3 mdd y la creación de 136 empleos

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CHETUMAL.- La Secretaría de Desarrollo Económico (SEDE) presentó, junto con la empresa ZENITH Aeronáutica, el Proyecto Zenith, una inversión privada superior a 24.3 millones de dólares destinada a fortalecer la infraestructura aeronáutica y logística del Aeropuerto Internacional de Chetumal.

El proyecto también contempla el desarrollo de infraestructura dentro del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar de Chetumal (Podecobi), con el objetivo de consolidar al sur de Quintana Roo como un centro de servicios especializados para el sector aeronáutico.

Durante la presentación ante representantes de organismos empresariales, realizada en las instalaciones de la Canaco Servytur Chetumal, el director general de ZENITH Aeronáutica, Guillermo Romero, explicó que la primera etapa incluye la instalación de una base de operaciones aéreas, un Taller de Mantenimiento, Reparación y Revisión Aeronáutica (MRO) y una terminal de carga dentro del aeropuerto de la capital del estado.

En una segunda fase, la empresa prevé construir una nave industrial en el Podecobi para albergar talleres especializados y servicios complementarios que reforzarán las operaciones del centro de mantenimiento y la cadena de suministro del sector.

El secretario de Desarrollo Económico, Paul Carrillo de Cáceres, señaló que la inversión representa un respaldo al potencial económico de Quintana Roo y contribuirá a fortalecer la competitividad del sur del estado.

De acuerdo con el proyecto, la inversión permitirá generar de manera gradual hasta 136 empleos directos durante 2026, además de impulsar la formación de personal técnico especializado, incrementar las operaciones de carga aérea y mejorar la conectividad logística con el Caribe y Centroamérica.

Asimismo, se prevé la integración de empresas locales a la cadena de suministro mediante la prestación de bienes y servicios relacionados con mantenimiento aeronáutico, logística e infraestructura especializada.

A la presentación asistieron representantes de la Canaco Servytur Chetumal, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Coparmex, la CMIC y Amexme, quienes destacaron la importancia de fortalecer la colaboración entre el sector público y la iniciativa privada para atraer inversiones al estado.

Con este proyecto, el Aeropuerto Internacional de Chetumal ampliará su capacidad para ofrecer servicios aeronáuticos y logísticos, mientras que el Podecobi incorporará infraestructura especializada para fortalecer la cadena de valor de la industria aeronáutica en el sur de Quintana Roo.