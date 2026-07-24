Presenta Mara Lezama Unidad Móvil para llevar atención integral a mujeres de las comunidades más alejadas

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CANCÚN.- Para cerrar brechas de desigualdad, fortalecer el empoderamiento de las mujeres y ayudarlas a vivir en un ambiente libre de violencias, la gobernadora Mara Lezama Espinosa presentó la Unidad Móvil para las Mujeres, una estrategia que recorrerá el territorio para brindar atención integral a quienes enfrentan dificultades para acudir a las oficinas de la Secretaría de las Mujeres.

El objetivo es acercar servicios especializados a las mujeres que viven en comunidades alejadas y fortalecer el acceso a la justicia social en todo el estado, explicó la gobernadora durante la presentación donde destacó que esta iniciativa responde al modelo de un gobierno de territorio, enfocado en llevar los servicios públicos directamente a la población y reducir las brechas de desigualdad.

“Con el objetivo de moverse a diferentes lugares, comunidades, en jornadas de atención a las mujeres, pero también a las familias, se ha creado esta unidad móvil que viene y va generando justicia social, cortando brechas de desigualdad”, expresó.

Por su parte, la secretaria de las Mujeres, Esther Burgos Jiménez, informó que la unidad recorrerá todo Quintana Roo y contará con tres módulos de atención, mediante los cuales se ofrecerán servicios de psicología, asesoría jurídica y trabajo social.

Explicó que esta Unidad Móvil permitirá atender a mujeres que, por razones de distancia o falta de acceso, no pueden acudir a las sedes de la dependencia, acercándoles apoyo profesional en sus propias comunidades.

La Gobernadora subrayó que, además de ofrecer atención especializada, la unidad brindará un espacio seguro y confidencial para las mujeres, donde podrán recibir orientación y acompañamiento por parte de psicólogas, abogadas y trabajadoras sociales.