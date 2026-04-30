Alcaldes de Sinaloa cierran filas con Rocha Moya ante acusación de EU; exigen respeto a la soberanía

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CULIACÁN.- Un total de 18 de los 20 presidentes municipales de Sinaloa difundieron un desplegado conjunto en respaldo al gobernador Rubén Rocha Moya, tras las acusaciones presentadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El pronunciamiento llama a evitar juicios anticipados y a respetar el debido proceso, en medio de los señalamientos que han generado tensión política en la entidad. Los alcaldes firmantes —incluidos los de Culiacán, Mazatlán, Ahome y Guasave— advirtieron que no debe construirse una “narrativa de culpabilidad” sin pruebas concluyentes.

El posicionamiento se da luego de la acusación formal presentada en el Distrito Sur de Nueva York, en la que se señala a Rocha Moya y a otros funcionarios por presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

En el desplegado, los ediles enfatizan principios como la presunción de inocencia, el respeto al Estado de derecho y la defensa de la soberanía nacional. También sostienen que ninguna acusación debe colocarse por encima de las instituciones mexicanas ni de los procedimientos legales vigentes.

“El caso debe conducirse con apego irrestricto al debido proceso”, señalan, al tiempo que cuestionan la falta de pruebas suficientes en los señalamientos, en línea con lo expresado por la Fiscalía General de la República.

Aunque el respaldo es mayoritario, la ausencia de dos alcaldes en el documento deja ver posibles diferencias dentro del bloque municipal, sin que hasta ahora se hayan dado a conocer los motivos.

Hasta el momento, el gobierno estatal no ha emitido una postura oficial tras la difusión del desplegado, lo que mantiene abiertas las interpretaciones sobre la estrategia frente a la acusación internacional.