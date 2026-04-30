Mara Lezama celebra con cientos de familias el Día de la Niñez en Chetumal

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CHETUMAL.- Con un ambiente festivo y la asistencia de más de 5 mil personas, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, encabezó la celebración del Día de la Niña y el Niño en Chetumal, acompañada por la presidenta honoraria del DIF estatal, Verónica Lezama Espinosa, y la alcaldesa Yensunni Martínez Hernández.

El evento se llevó a cabo en la cancha de fútbol del DIF, donde niñas y niños, junto con sus familias, disfrutaron de juegos mecánicos, espectáculos y actividades recreativas organizadas especialmente para esta fecha.

Durante el festejo, la gobernadora convivió con los asistentes, participó en dinámicas como bailes y cantos, y destacó la importancia de generar espacios de convivencia para la niñez. “Este evento es para ustedes”, expresó ante los menores.

Las y los asistentes tuvieron acceso a atracciones como carruseles, brincolines, juegos interactivos y espectáculos con botargas, además de recibir regalos y bebidas.

Por su parte, la presidenta honoraria del DIF estatal subrayó que las niñas y los niños son una prioridad en la actual administración, y resaltó la relevancia de fomentar entornos seguros y de sano esparcimiento para su desarrollo.

Al evento también acudieron autoridades estatales y municipales, así como representantes del ámbito judicial y legislativo, quienes participaron en la organización y acompañamiento de la jornada.