Aleks Syntek hace vibrar a miles de personas en la Feria del Carmen 2026

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PLAYA DEL CARMEN.- Miles de personas se reunieron en el recinto ferial para disfrutar del concierto gratuito de Aleks Syntek, en una noche llena de música pop, electrónica y hasta cumbia, en la Feria del Carmen 2026.

“En Playa del Carmen creemos que la cultura, el deporte y el entretenimiento también transforman vidas, fortalecen el tejido social y permiten que nuestras familias disfruten de espacios seguros y gratuitos”, destacó la presidenta municipal Estefanía Mercado, previo al concierto del artista.

Entre música, tradición y un ambiente de sana convivencia, miles de familias playenses, así como visitantes nacionales y extranjeros, confirmaron el éxito de la máxima celebración de Playa del Carmen, que además volvió a ofrecer más de 35 juegos mecánicos gratuitos, una amplia muestra gastronómica, actividades culturales y el programa religioso que da identidad a esta histórica festividad.

La Feria del Carmen 2026 continúa consolidándose como un espacio de encuentro para las familias, donde la alegría, la cultura y la recreación forman parte de las políticas públicas impulsadas por la presidenta municipal, Estefanía Mercado, quien promueve actividades gratuitas y de calidad para fortalecer la convivencia, el tejido social y el orgullo de ser playenses.

Durante el sexto día de actividades, ni las inclemencias del tiempo disminuyeron el entusiasmo de las y los asistentes. Desde temprana hora, el recinto ferial registró una extraordinaria afluencia de personas que disfrutaron de las atracciones mecánicas, los pabellones gastronómicos y comerciales.

El momento culminante de la noche llegó con la presentación de Aleks Syntek, quien ofreció un espectáculo que recorrió los grandes éxitos de más de tres décadas de trayectoria artística.

El cantante, compositor y productor mexicano interpretó temas como “Te Soñé”, “Duele el Amor”, “Por Volverte a Ver”, “Sexo, Pudor y Lágrimas”, “Corazones Invencibles”, “Intocable” y “Tú Necesitas”, canciones que fueron coreadas por los asistentes al recinto ferial.

Con una carrera consolidada en la música pop en español, Aleks Syntek ha recibido siete nominaciones al Latin Grammy, una nominación al Premio Grammy, cinco nominaciones a los Premios MTV Latinoamérica, además de obtener dos Premios Billboard Latino y el Premio Ariel a la Mejor Música Original, otorgado por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Asimismo, forma parte del Consejo Directivo de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), consolidándose como uno de los artistas más reconocidos de la música mexicana.

La Feria del Carmen 2026 concluirá este jueves con una misa en la Plaza 28 de Julio, que será presidida por el obispo de la Diócesis de Cancún-Chetumal, con lo que culminarán las actividades religiosas de la festividad dedicada a la Virgen del Carmen.

Con una extraordinaria respuesta ciudadana y una importante afluencia de visitantes, la Feria del Carmen 2026 reafirma su lugar como una de las celebraciones más importantes del Caribe Mexicano, impulsando el turismo, la economía local, las tradiciones y la convivencia familiar que distinguen a Playa del Carmen.