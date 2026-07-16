Marina del Pilar acusa al exgobernador Bonilla de tenderle una trampa por audios filtrados

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BAJA CALIFORNIA.- La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, aseguró que los audios filtrados de conversaciones que sostuvo con presuntos agentes o intermediarios de autoridades estadounidenses forman parte de un montaje orquestado por el exgobernador Jaime Bonilla, a quien acusó de actuar por motivos de venganza política.

En conferencia de prensa realizada en Tijuana, la mandataria rechazó cualquier señalamiento de haber colaborado de manera indebida con autoridades de Estados Unidos y afirmó que nunca ha puesto en riesgo la soberanía nacional.

“Jamás he traicionado ni traicionaría a nuestra patria. Nunca he entregado ni entregaría información que comprometa la seguridad nacional, la soberanía de nuestro país o la integridad de nuestras instituciones”, declaró.

Marina del Pilar explicó que, luego de hacer públicos los problemas relacionados con su visa estadounidense, Jaime Bonilla la contactó para ofrecerle una reunión con personas que supuestamente podrían ayudarla a resolver esa situación.

De acuerdo con la gobernadora, aceptó el encuentro de buena fe y éste se llevó a cabo a mediados de diciembre en sus oficinas de Tijuana. Durante la reunión, dijo, los asistentes se presentaron como agentes o intermediarios de autoridades estadounidenses y le plantearon supuestos procedimientos judiciales en su contra con el objetivo de provocar una reacción que fue grabada sin su consentimiento.

“El enviado de Jaime Bonilla hizo un montaje y fui víctima de una operación de engaño y de venganza política”, sostuvo.

Añadió que, durante la conversación, solicitó que cualquier asunto de carácter legal fuera tratado a través de un abogado, aunque aseguró que éste nunca fue contactado.

Respecto a los audios difundidos, la mandataria afirmó que fueron editados para alterar su contenido.

“Es fundamental que la opinión pública sepa que esos audios han sido burdamente manipulados y completamente sacados de contexto. Han cortado y pegado fragmentos a su conveniencia para construir una falsedad”, señaló.

La gobernadora atribuyó la difusión de las grabaciones al inicio del periodo preelectoral y consideró que busca desviar la atención de los procesos penales que, afirmó, enfrenta Jaime Bonilla por el caso de la planta fotovoltaica Next Energy.

Según explicó, en ese expediente se investigan presuntos delitos de peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones y facultades relacionados con recursos públicos por más de 40 mil millones de pesos.

Finalmente, Marina del Pilar informó que analiza las acciones legales que podría emprender por la difusión de los audios filtrados.