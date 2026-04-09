Alerta Mara Lezama por fraude con entrega de terrenos a cambio de limpiarlos en Quintana Roo

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CHETUMAL.- La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, advirtió sobre un presunto fraude detectado en la zona de Akumal–Tulum, específicamente en la colonia Santa Teresa, donde a través del perfil denominado “Obra por Amor” se promueve la entrega de terrenos gratuitos a cambio de realizar labores de limpieza, práctica que calificó como falsa y riesgosa.

Durante su programa “La Voz del Pueblo”, la mandataria explicó que se ha identificado una convocatoria dirigida a familias para acudir los domingos a limpiar predios, bajo la promesa de recibir un lote como compensación, lo cual —enfatizó— carece completamente de veracidad.

Indicó que el perfil desde el cual se difunde esta información se presenta como una comunidad religiosa; sin embargo, las autoridades no tienen conocimiento sobre las personas responsables de esta actividad, además de que este tipo de acciones no pueden realizarse sin los permisos correspondientes.

La gobernadora alertó que este esquema podría derivar en diversas irregularidades, como daños ambientales o incluso poner en riesgo la integridad de quienes participan, además de que no existe base legal para otorgar terrenos bajo estas condiciones.

Ante esta situación, informó que ya se puso en marcha una investigación conjunta entre instancias de los tres niveles de gobierno, con la participación de dependencias como la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable y autoridades municipales, con el objetivo de frenar estas prácticas y deslindar responsabilidades.

Asimismo, exhortó a la población a no dejarse engañar y a verificar cualquier oferta relacionada con vivienda a través de canales oficiales, como los programas institucionales de acceso a suelo y vivienda, entre ellos Viviendas para el Bienestar, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

En otro tema, la titular del Ejecutivo estatal anunció un proyecto de rehabilitación integral del zoológico Payo Obispo, para el cual se contempla una inversión aproximada de 20 millones de pesos.

Detalló que la iniciativa busca transformar este espacio en un sitio moderno, sustentable y con enfoque educativo, priorizando el bienestar animal y la conservación de la biodiversidad.

El plan incluye la rehabilitación de hábitats, mejora de infraestructura y accesos, creación de áreas verdes y recreativas, así como la instalación de señalética, un museo, espacios de exhibición y zonas destinadas a actividades educativas y de concientización ambiental.

Finalmente, señaló que este proyecto pretende consolidar al zoológico como un punto de convivencia familiar y un atractivo turístico para la capital del estado, al tiempo que fomenta la educación ambiental entre la ciudadanía.