Garantizan atención continua en centros de salud municipales de Playa del Carmen

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PLAYA DEL CARMEN.- El gobierno municipal informó que los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) continúan operando de manera regular en distintos puntos de la ciudad, ofreciendo servicios médicos gratuitos y con calidad para la población.

Autoridades de la Secretaría de Salud local destacaron que las unidades mantienen atención continua, con personal médico y de enfermería activo para cubrir las principales necesidades de los pacientes.

En el CAPS de Villas del Sol, la responsable de la unidad, Viviana Silva, explicó que el servicio se brinda de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 20:00 horas, dividido en dos turnos. Aunque anteriormente se contaba con atención las 24 horas, aseguró que el ajuste operativo no ha impactado la cobertura ni la calidad de los servicios.

Precisó que diariamente se otorgan más de 30 consultas generales, además de atención en áreas como pediatría, ginecología, odontología, nutrición y psicología. A ello se suman los servicios de enfermería, que incluyen curaciones, aplicación de medicamentos y procedimientos básicos.

Por su parte, Alexandra Cárdenas, subdirectora de Salud Física y Mental, señaló que el CAPS ubicado en El Petén funciona sin contratiempos, con consulta general, atención dental, nutricional, vacunación en turno matutino y servicios de enfermería, en un horario de 8:00 a 20:00 horas. Añadió que también se da seguimiento a pacientes con enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión.

En materia de salud mental, Daniela Nieto, coordinadora en la colonia Nicte Ha, indicó que se brinda atención en psicología, psiquiatría y terapia de lenguaje, con un promedio semanal de 250 pacientes, entre consultas iniciales y de seguimiento, en un horario de 7:00 a 15:00 horas.

En tanto, la coordinadora del CAPS de Puerto Aventuras, Fabiola Kuc Muñoz, confirmó que la unidad ofrece servicios de consulta externa, psicología, odontología, nutrición y farmacia. Destacó que el horario se mantiene sin cambios, incluyendo atención durante fines de semana de 8:00 a 20:00 horas, con un promedio de 20 consultas diarias.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a acudir a estas unidades médicas con confianza, recordando que los servicios son gratuitos y están disponibles de forma continua.

Finalmente, el gobierno municipal subrayó que se mantiene el compromiso de garantizar el acceso oportuno a la atención médica, con énfasis en la prevención y el bienestar integral de la población.