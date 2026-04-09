Confirma Sectur inversión de 100 mdp para obras en Mahahual este año

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CHETUMAL.- La Secretaría de Turismo de Quintana Roo informó que en 2026 se invertirán 100 millones de pesos en la remodelación integral del malecón y la carretera de acceso al puerto de Mahahual, en el sur del estado.

Los recursos provienen del Fideicomiso de Cruceristas, creado en 2025 mediante el cobro de un derecho de cinco dólares por turista de cruceros que arriba a los puertos de la entidad.

La dependencia señaló que este esquema ha permitido conformar una bolsa económica destinada a mejorar la infraestructura en los destinos que reciben este tipo de turismo, ubicados en los municipios de Othón P. Blanco y Cozumel.

En el caso de Othón P. Blanco, precisó que el proyecto contempla la modernización del malecón de Mahahual, con mejoras en imagen urbana, accesibilidad, iluminación y servicios, con el objetivo de fortalecer la experiencia de los visitantes.

Asimismo, incluye la rehabilitación de la carretera de acceso, una vía estratégica que conecta al destino con el resto del estado y que durante años ha presentado diversas deficiencias.

La Secretaría destacó que estas obras buscan no solo elevar la competitividad turística de Mahahual, sino también impulsar el desarrollo económico de la región, al generar mejores condiciones para la inversión, el comercio local y la prestación de servicios turísticos.

Finalmente, reiteró que el fideicomiso garantiza que los recursos recaudados se reinviertan directamente en los destinos de cruceros, consolidándose como un modelo sostenible para el mantenimiento y mejora de la infraestructura turística.