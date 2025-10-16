Autoriza Trump a la CIA realizar operaciones encubiertas en Venezuela

Comparte esta Noticia

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a realizar operaciones encubiertas en Venezuela, y adelantó que su administración evalúa posibles operativos terrestres en ese país sudamericano.

La declaración ocurre en el contexto de una serie de ataques recientes del ejército estadounidense contra embarcaciones en el mar Caribe, presuntamente involucradas en contrabando de drogas, que desde inicios de septiembre han dejado cinco barcos destruidos y 27 personas muertas.

Según reportes oficiales, cuatro de las embarcaciones partieron desde Venezuela, aunque Washington no ha presentado pruebas de que transportaran estupefacientes.

Al ser cuestionado sobre los motivos de la autorización a la CIA, Trump respondió:

“Di la autorización por dos razones: número uno, han vaciado sus prisiones en Estados Unidos de América. Y la otra cosa, las drogas, tenemos muchos narcóticos que vienen de Venezuela, y muchos de esos estupefacientes venezolanos llegan por mar a Estados Unidos”.

Desde la Casa Blanca, el mandatario agregó que su gobierno “está considerando operaciones por tierra”, aunque evitó precisar si la CIA tiene facultades para actuar directamente contra el presidente venezolano Nicolás Maduro.

El diario The New York Times reveló un día antes que la CIA recibió luz verde para ejecutar acciones encubiertas en territorio venezolano. Washington, además, declaró recientemente a los cárteles del narcotráfico como “combatientes ilegales”, argumentando que el país se encuentra en un “conflicto armado” con ellos, lo que justificaría ataques militares preventivos para frenar el flujo de drogas.

Críticas en el Congreso: “acto de guerra sin autorización”

La decisión de Trump ha generado malestar en el Congreso, donde legisladores advierten que el presidente está actuando sin aprobación del Capitolio y podría estar cometiendo un acto de guerra.

La senadora demócrata Jeanne Shaheen, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, advirtió que el gobierno “ha ido demasiado lejos”:

“La autorización de Trump para una acción encubierta de la CIA, con ataques letales contra embarcaciones y la posibilidad de operaciones terrestres en Venezuela, pone a Estados Unidos un paso más cerca de un conflicto abierto sin transparencia ni supervisión”, señaló.

Shaheen subrayó que el pueblo estadounidense “merece saber si el gobierno está llevando a la nación hacia otro conflicto” y si existe el riesgo de una operación de cambio de régimen.

Críticas por posibles violaciones internacionales

Defensores de derechos humanos han alertado que las acciones de la CIA podrían violar el derecho internacional y derivar en ejecuciones extrajudiciales, al no existir un mandato legal que las respalde.

Trump defendió su estrategia argumentando que los enfoques tradicionales contra el narcotráfico “han fracasado”:

“Hemos estado haciendo eso durante 30 años, y ha sido totalmente ineficaz. Tienen barcos más rápidos”, afirmó. “Son lanchas rápidas de clase mundial, pero no más rápidas que los misiles”.