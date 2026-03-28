Alertan hundimientos en viaducto del Tren Maya, en tramo Playa del Carmen-Tulum

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CANCÚN.- Activistas ambientales denunciaron posibles hundimientos en puntos de apoyo del viaducto elevado del Tren Maya, específicamente en el tramo Playa del Carmen–Tulum, lo que —advierten— podría representar riesgos para la estabilidad de la estructura en una zona caracterizada por suelo kárstico.

Las evidencias fueron difundidas por el activista Raúl Aldama, quien documentó afectaciones a la altura de Xpu-Ha, en el municipio de Playa del Carmen. Se trata de un área rodeada de cenotes y cavernas, como la Cueva de las Manitas y sistemas subterráneos cercanos, lo que incrementa la fragilidad del terreno.

En las imágenes compartidas se observan trabajos adicionales en la infraestructura, como la construcción de zapatas y la colocación de soportes metálicos con sistemas hidráulicos, aparentemente como medidas provisionales para contener el hundimiento y evitar deformaciones en el viaducto.

El especialista en cavernas Guillermo D. Christy explicó que este fenómeno corresponde a subsidencia, es decir, el hundimiento progresivo del terreno, derivado de la disolución de la roca caliza por el agua de lluvia ligeramente ácida, proceso natural que da origen a cenotes y cuevas.

Advirtió que estas condiciones geológicas podrían representar un riesgo mayor a futuro, especialmente con la eventual operación de trenes de carga, debido al peso adicional que implicaría sobre una infraestructura asentada en un subsuelo poroso y altamente interconectado.

La organización ambiental SelvameMX también señaló que estos riesgos fueron advertidos desde antes de la construcción del tramo elevado, al considerar que el sistema kárstico de la región podría generar inestabilidad estructural.

En redes sociales, algunos usuarios cuestionaron que las soluciones provisionales, como los soportes metálicos, podrían añadir peso a los puntos afectados y agravar la situación en lugar de resolverla.

Cabe recordar que el tramo elevado fue impulsado en 2021 durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, bajo el argumento de reducir afectaciones a vialidades y ofrecer mejores vistas a los pasajeros.

Hasta el momento, ni el proyecto Tren Maya ni la Secretaría de la Defensa Nacional, encargada de la construcción y mantenimiento, han emitido una postura oficial sobre los señalamientos.

Especialistas coinciden en que será fundamental mantener un monitoreo geotécnico constante para evaluar la estabilidad del viaducto y prevenir posibles fallas en una región con alta fragilidad geológica.

Con información de Cambio22