Pierde la vida aficionado tras caer en el Estadio Azteca antes del México vs Portugal

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Foto: Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO.- El partido amistoso entre México y Portugal quedó marcado por una tragedia ocurrida minutos antes de su inicio, luego de que un aficionado falleciera tras caer desde la zona de palcos del Estadio Azteca, recientemente renombrado como Estadio Banorte.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el hombre, de 27 años, presuntamente en estado de ebriedad, intentó descender del segundo al primer nivel brincando por la parte externa de los palcos, lo que provocó que se precipitara hasta la planta baja, a la altura del acceso 51.

Aunque recibió atención médica en el lugar, perdió la vida debido a la gravedad de las lesiones. Las autoridades señalaron que el caso fue notificado de inmediato a las instancias correspondientes.

Más tarde, el gobierno capitalino lamentó el fallecimiento y expresó sus condolencias a los familiares de la víctima, al tiempo que confirmó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Como parte de las indagatorias, personal ministerial y pericial acudió al estadio para realizar diligencias, entre ellas la revisión de cámaras de videovigilancia, el levantamiento de testimonios y el análisis de las condiciones en las que ocurrió la caída.

Asimismo, se lleva a cabo la necropsia de ley para determinar con precisión la causa de muerte y las circunstancias en que se encontraba la víctima al momento del incidente.

El estadio, sede prevista para la Copa Mundial de la FIFA 2026, había reabierto recientemente tras su proceso de remodelación.