Juez ordena al IMSS realizar cirugía de reasignación a mujer trans

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AGUASCALIENTES.- Un juez federal ordenó al Instituto Mexicano del Seguro Social realizar una cirugía de reasignación sexual a una mujer trans en el Hospital General de Zona No. 1 de Aguascalientes, luego de que la institución negara el procedimiento bajo argumentos administrativos.

La resolución se emitió dentro del juicio de amparo indirecto 942/2025-II-2, tras la solicitud de la paciente —quien ya cuenta con reconocimiento legal de su identidad de género— para acceder a la intervención quirúrgica.

En un inicio, el IMSS canalizó a la solicitante al área de psicología y rechazó la cirugía al considerar que no forma parte de su catálogo de servicios médicos, además de clasificarla como un procedimiento estético.

Durante el proceso legal, la institución sostuvo que sus reglamentos no contemplan la vaginoplastia dentro del seguro de enfermedades y maternidad. Sin embargo, el juez desestimó este argumento al señalar que, en el caso de personas trans, este tipo de intervenciones no tiene fines estéticos, sino que es fundamental para su salud integral, bienestar emocional y dignidad.

La sentencia ordena al IMSS realizar las gestiones necesarias para llevar a cabo la cirugía, incluso si implica referir a la paciente a unidades médicas de tercer nivel. Además, establece medidas de protección específicas para garantizar la atención adecuada.

El fallo marca un precedente relevante al reconocer que la identidad de género y la adecuación corporal forman parte del derecho a la salud y al libre desarrollo de la personalidad, obligando a las instituciones públicas a ajustar sus protocolos conforme a estándares de derechos humanos.

Con esta decisión, la justicia federal no solo beneficia a la promovente, sino que abre la posibilidad para que otras personas trans en situaciones similares puedan exigir acceso a servicios médicos especializados sin enfrentar barreras administrativas.