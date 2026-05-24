Alertan por desabasto de gasolina en al menos 11 estados del país

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CIUDAD DE MÉXICO.- Empresarios gasolineros de distintas regiones del país comenzaron a alertar sobre problemas de desabasto de combustibles, en medio de presiones derivadas del incremento en los costos internacionales, ajustes operativos de Petróleos Mexicanos y los topes aplicados a los precios de la gasolina Magna y el diésel.

De acuerdo con la columna “Desabasto de gasolinas, segunda llamada”, del periodista Atzayaelh Torres, durante las últimas semanas se han reportado complicaciones en el suministro de combustibles en al menos 11 estados del país.

Entre las entidades con reportes de escasez destacan Aguascalientes y Zacatecas, donde se han registrado problemas de abasto de gasolina Magna y Premium.

En el norte del país también se reportaron afectaciones en Chihuahua y en la zona de Ciudad Juárez, mientras que en Nuevo León municipios como Cadereyta Jiménez y Santa Catarina presentaron interrupciones temporales en la distribución.

Asimismo, se documentaron problemas en Querétaro, Tula de Allende y distintas zonas del Valle de México.

En el Estado de México, municipios como Toluca reportaron escasez, mientras que en la Ciudad de México también hubo afectaciones en la alcaldía Azcapotzalco.

Según el análisis publicado, el sistema comenzó a resentir fallas desde las terminales de almacenamiento. En marzo pasado, Pemex registró 25 interrupciones operativas en sus instalaciones y en abril la cifra aumentó a 34.

Ante este escenario, se implementaron medidas emergentes para redistribuir combustibles entre distintas regiones del país. Entre ellas, el traslado de diésel desde Zapopan hacia Lagos de Moreno, así como movimientos de combustibles entre El Castillo y Manzanillo.

También se movilizó diésel de Saltillo a Monclova, mientras que en Reynosa los niveles de almacenamiento se reportaron prácticamente en cero.

El columnista señala que uno de los factores que presionan al sector es el desfase entre los costos internacionales y los precios controlados en México, particularmente en el caso de la gasolina Magna y el diésel.

Además, empresarios gasolineros advirtieron que la dependencia de México respecto a las importaciones de combustibles incrementa la vulnerabilidad del sistema ante cambios en los mercados internacionales y problemas logísticos.