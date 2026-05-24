Felipe Calderón critica citatorio de la FGR a gobernadora de Chihuahua

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CIUDAD DE MÉXICO.- El expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, lanzó críticas contra la Fiscalía General de la República por citar a comparecer a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, dentro de la investigación relacionada con la presunta participación de agentes de la CIA en territorio mexicano.

A través de redes sociales, Calderón acusó que las autoridades federales persiguen políticamente a quienes combaten al crimen organizado, mientras —afirmó— protegen a actores vinculados con Morena señalados por presuntos nexos delictivos.

“Cobardes e hipócritas: esconden y protegen a los criminales de su partido y persiguen judicialmente a quienes sí combaten el crimen”, escribió el exmandatario en un mensaje de respaldo a Maru Campos.

Asimismo, sostuvo que la entrega del citatorio por parte de agentes de la FGR refleja, según dijo, el uso de las instituciones “al servicio de la delincuencia y no de los ciudadanos”.

La investigación contra el gobierno de Chihuahua surgió tras las versiones sobre una supuesta participación de agentes de la CIA en un operativo para desmantelar un narcolaboratorio en la sierra del estado.

De acuerdo con la legislación mexicana, únicamente autoridades federales tienen facultades para coordinar acciones con agencias extranjeras y autorizar la presencia de agentes internacionales en operativos de seguridad dentro del país.

Tras darse a conocer el caso, Maru Campos aseguró que existe una persecución política en su contra derivada del combate a grupos criminales en Chihuahua.

La gobernadora también negó haber autorizado o coordinado la participación de agentes de la CIA en territorio estatal.